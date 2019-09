Forum zoekt uitweg uit de storm

De privévluchten van Thierry Baudet? Een privékwestie, zegt Forum voor Democratie. En kunnen we het nu weer over het klimaatakkoord en de koopkracht hebben?

Afrekenen met de wekenlange onrust binnen de partij, dat is maandagavond in Zaandam het doel. Daarvoor heeft de partij de enorme Taets-hal in Zaandam afgehuurd, twee- à drieduizend sympathisanten uit het hele land opgetrommeld, en alle kopstukken van de partij op het podium gezet om eenheid uit te stralen. Tweede Kamerlid Theo Hiddema vraagt: „Willen jullie dat ik blijf?” De zaal buldert: „Ja!”

Maar hoe graag de partij ook afscheid wil nemen van de mediastorm die deze zomer opstak, stil wil het niet worden. Wat begon als een escalatie in het conflict tussen Baudet en medeoprichter Henk Otten, met het royement van Otten eind juli, is uitgemond in een regen van beschuldigingen en verdachtmakingen.

Het nieuwste salvo, uit maandblad HP/De Tijd maandag: twee reizen die Baudet maakte in een privévliegtuig, maar niet meldde in het openbare reis- of geschenkenregister van de Tweede Kamer. In het gezelschap van Fokke de Jong, oprichter van pakkenimperium Suitsupply en eigenaar van de privéjet, en anderen als journalist Jort Kelder en voormalig VVD-Kamerlid Joost Taverne was de FVD-voorman in de zomer van 2017 naar Ibiza gevlogen, en in het voorjaar van 2018 naar een kasteel in Schotland.

Een gemoedelijk samenzijn, aldus een reisgenoot. „Allesbehalve politiek.” Consumpties en onderkomen betaalde het gezelschap volgens dezelfde reisgenoot zelf. Alleen de vlucht was „een traktatie” van ondernemer De Jong. Dat mag. Althans, de regels verbieden het niet. Dat was ook de uitleg van Baudet maandagavond bij radioprogramma Dit is de dag. „Dit is privé, je hoeft niet je hele leven openbaar te maken. Maar we gaan het intern onderzoeken.”

Otten had zijn reactie toen al gegeven. In HP/De Tijd stelde hij dat Baudet „chantabel” was geworden door zijn reis niet openbaar te maken. „Voor je het weet kom je in een Pechtold-rel terecht.” Pechtold liet zich als D66-fractievoorzitter in het privévliegtuig van een zakenman naar Oekraïne vervoeren en haalde later opnieuw het nieuws door het Scheveningse appartement dat hij overnam van een Canadese oud-diplomaat – zonder daar zelf melding van te maken. Destijds koren op de molen van Baudet: de schijn van zelfverrijking én schimmigheid ineen.

Het was niet de eerste keer deze zomer dat FVD vanuit het offensief in de verdediging werd gedrukt. Senatoren Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries volgden Otten na diens vertrek al snel. Otten was volgens Rookmaker „als een hond behandeld”. En er was meer: berichten over kwestieuze betalingen. Steeds nieuwe – vaak anoniem geuite – beschuldigingen, die de partij wel kon weerspreken maar niet doen vergeten.

„Ze hadden het allemaal wel wat beter kunnen uitleggen”, zeggen Aaron Kessens (18) en Robin Koch (18). Ze zijn naar Zaandam afgereisd voor hun allereerste avondje Forum. Ze steunen de partij, al sinds FVD als denktank campagne voerde tijdens het Oekraïne-referendum. „Maar deze ruzie ging niet alleen om de centjes”, zegt Kessens. „Dat weet volgens mij iedereen hier wel.” En dat is ook niet érg, vinden ze allebei. Kessens: „Elke partij heeft verschillen, dat moet je kunnen uitspreken.” „Met een goed gesprek”, vult Koch aan.

En dus zijn ze vanavond hierheen gekomen – met velen. Het is druk op het Hembrugterrein en in de Taetshal. Buiten draait een draaimolen zonder gasten, beplakt met de affiches van andere partijen, zijn oneindige rondjes – een ‘baantjescarrousel’. Als Baudet binnen – begeleid door rookkanonnen – het podium bestijgt, wacht hem eerst een staande ovatie. Hij kijkt liever vooruit, vertelt hij, om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen „een plek in de regering af te dwingen”.

„Er wordt heel veel door de media opgeblazen”, zeggen Nico Korn (27) en Wendy van Nimwegen (31), personal trainer en fysiotherapeut uit Alkmaar. „Wij kunnen daar doorheen kijken. Je ziet dit ook bij andere partijen, dus we denken dat dit niet tot blijvende schade hoeft te leiden.”

Dat is precies wat Forum hoopt. Na het vertrek van Otten – achter de schermen de grote man – kan de partij wel even mediastilte gebruiken om de onrust te boven te komen. „Voor mij is dit misschien nog wel het vervelendste van allemaal”, vertelt Baudet. „Want ik ben ook een vriend verloren.” De naam van Otten noemt hij gedurende de hele avond niet.