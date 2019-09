Doden en vermisten na brand op schip voor kust Los Angeles

Op beelden is te zien dat de boot volledig verwoest is.

Bij een brand op een schip in de buurt van het Amerikaanse eiland Santa Cruz zijn maandag meerdere mensen overleden. Dat melden The Daily Beast en CNN op basis van berichtgeving van de brandweer. Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Officieel worden nog 34 mensen vermist. De vijf bemanningsleden van het schip werden gered, een van hen is lichtgewond.

De bemanningsleden bevonden zich in de hoofdcabine van het schip. De 34 andere opvarenden waren benedendeks en werden vermoedelijk ingesloten door de vlammen. Een woordvoerder van de brandweer hoopt dat een aantal van hen naar de kust heeft kunnen zwemmen. „We moeten hoop houden, maar we bereiden ons voor op het ergste scenario.”

De hulpdiensten ontvingen om 03.30 uur lokale tijd een melding over een brandend schip, zo’n 32 kilometer uit de kust van Los Angeles. Het gaat om een schip van ruim 22 meter lang van het toerismebureau Truth Aquatics. Het bureau gebruikt die schepen voor duik- en vistochten.

Op beelden is te zien dat het schip volledig is verwoest door het vuur. Ook toen de brand eenmaal onder controle was, was het voor brandweerlieden niet mogelijk om aan boord gaan. De reddingsoperatie is nog bezig. Het is onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.