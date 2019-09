Dode en veel schade door orkaan Dorian op de Bahama’s

Bij noodweer op de Bahama’s is zondag één dode gevallen en veel schade aangericht meldt het lokale online nieuwsmedium Bahamas Press. De orkaan Dorian heeft de Abaco-eilanden bereikt, in de noordelijke Bahama’s, als storm in de zwaarste categorie (categorie vijf). Volgens het National Hurricane Center is Dorian de krachtigste orkaan ooit gemeten die over de Bahama’s trekt, met windsnelheden van bijna 300 kilometer per uur. In de Amerikaanse staten Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina is uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen.

Het dodelijke slachtoffer is een 7-jarige jongen, hij is verdronken. Zijn zusje wordt nog altijd vermist. „Dit is waarschijnlijk de treurigste en ergste dag in mijn leven”, zei Hubert Minnis, de premier van de Bahama’s, tijdens een persconferentie. „Als arts ben ik getraind veel te doorstaan, maar niet zoiets als dit.” Op de Bahama’s is „catastrofale schade” aangericht, schrijft de lokale vrijwillige brandweer Hope Town Volunteer Fire & Rescue op haar Facebookpagina.

250.000 Zwitserse frank

13.000 huizen zijn zwaar beschadigd of vernietigd, volgens een verklaring van de koepelorganisatie van het Rode Kruis IFRC (IFRC). De organisatie schrijft dat er grote behoefte is aan schoon water, omdat de putten zijn vervuild met zout water. IFRC heeft 250.000 Zwitserse frank (ongeveer 230.000 euro) beschikbaar gesteld uit het noodhulpfonds om de lokale tak van het Rode Kruis te ondersteunen. Ongeveer vijfhonderd gezinnen krijgen hulp bij noodopvang in de vorm van dekzeilen, dekens, kookgerei en opladers op basis van zonne-energie.

Richting Florida

De verwachting is dat Dorian afbuigt in noordelijke richting, naar de oostkust van Florida. Mogelijk gaat de orkaan daar ergens tussen maandag- en woensdagnacht aan land. De autoriteiten hebben voor delen van Florida verplichte evacuaties afgekondigd. In zijn meest recente update waarschuwt het National Hurricane Center voor „levensbedreigende omstandigheden” en zegt dat Dorian „gevaarlijk dichtbij” de oostkust van Florida komt.

In South Carolina heeft gouverneur Henry McMaster aangekondigd vanaf maandagmiddag zo’n 800.000 mensen te evacueren aan de gehele kust. Alle scholen en overheidsgebouwen aan de kust blijven gesloten. Ook de gouverneur van Georgia heeft evacuaties afgekondigd. Op Twitter toont de Amerikaanse president Donald Trump zijn medeleven met inwoners van de Bahama’s.

Eerdere orkanen

Het orkaanseizoen in de regio bereikt meestal een hoogtepunt tussen half augustus en eind oktober. In september 2017 trof orkaan Irma negen Amerikaanse staten in het Caribisch gebied. Diezelfde maand trof ook orkaan Maria het gebied, waardoor miljoenen Amerikanen zonder stroom, water of onderdak kwamen te zitten. De laatste keer dat een orkaan van de categorie vijf over Florida trok was in 1992. Daarbij vielen 65 doden, werden 25.000 huizen vernield en werd voor miljarden dollars schade aangericht.