De president is fan van voetbal, de Chinezen houden meer van basketbal

Een man in een wit T-shirt wordt omringd door vijf mannen in het zwart: hij heeft geprobeerd om illegaal kaartjes te verkopen voor de basketbalwedstrijd China-Ivoorkust. En dat mag niet. Kaartjes voor het duel op de openingsdag van het WK – dat duurt tot en met 15 september – zijn zeer in trek: al dagen van tevoren zijn alle 19.000 plaatsen in het enorme Wukesong-stadium in het westen van Beijing volledig uitverkocht.

Toch wil niet iedereen graag naar de wedstrijd. Op een bankje voor het stadion zit de 20-jarige Liu Zhao in korte broek. Hij zweet nog na van het wedstrijdje dat hij net heeft gespeeld met zijn vrienden op het basketbalveld dat tegen het stadion aan ligt.

Op zijn goudgele sporthemd staat: ‘Lakers 23’. Hij is een enorme fan van LeBron James, de nummer 23 van Los Angeles Lakers. „Die heeft het helemaal, zowel qua techniek als fysiek”, zegt Liu, die zelf ook professioneel basketballer wilde worden. Nu is hij computerprogrammeur, maar James blijft zijn held.

Elke week speelt hij met een groep vrienden een potje basketbal. „Hartstikke leuk en niet duur”, zegt hij. Naar de wedstrijd in het stadion hoeft hij niet zo nodig. „Ik ben teleurgesteld in het Chinese mannenteam, ook al zijn er een paar Chinese spelers naar de NBA gegaan”, zegt hij. „Ik vind het zonde van mijn geld om dan zo’n dure wedstrijd te gaan zien”, zegt Liu. Liever kijkt hij naar wedstrijden van de NBA, de Noord-Amerikaanse profcompetitie.

In zijn scepsis over het Chinese nationale team verschilt hij van veel mensen die wel een kaartje hebben. Zo gelooft meneer Wu van 28 dat China het zeker ver gaat schoppen op dit WK. Zo ver dat ze ook van de VS gaan winnen? „Jazeker, we blijven ons team gewoon net zo lang aanmoedigen tot het lukt”, zegt hij lachend voordat hij gehaast het stadion in loopt.

Half miljard kijkers

Liu schat de positie van China realistischer in. Hij kent het niveau van de Amerikanen, want hij kijkt alle wedstrijden van de NBA live op zijn mobiel. En hij is niet de enige: het afgelopen seizoen keken maar liefst 490 miljoen mensen in China naar de Amerikaanse competitie via de app van de Chinese internetgigant Tencent.

Dat maakt basketbal misschien wel tot de invloedrijkste en best bekeken sport van China. Het meest beoefend is de sport nog niet. Goedkope en overal te spelen sporten als tafeltennis en badminton zijn populairder, net als hardlopen en zwemmen. Basketbal wordt wel meer beoefend dan voetbal, de sport waarvan de Chinese president Xi Jinping zo’n fan is. Ongeveer een op de vijf actieve sporters zou vandaag de dag aan basketbal doen.

Liu raakte geïnteresseerd in basketbal toen hij naar de middelbare school ging, op zijn vijftiende begon hij te dromen van een profcarrière, Hij hoopte de nieuwe Yao Ming te worden, nog steeds de bekendste basketballer van China.

Maar is hij met zijn lengte van 1,91 meter niet wat kort voor een basketballer? „Met mijn lengte kun je ook ver komen, dat is het niet. Ik ben gewoon te laat begonnen en ik heb ook nooit een professionele opleiding gehad”, zegt Liu. Als je prof wilt worden, moet je eerst zorgen dat je mag spelen voor een van de topteams van een school of universiteit, legt hij uit. Dan kan je geselecteerd worden voor de Chinese competitie, en daarna misschien ooit voor de NBA.

Toen hij op de middelbare school zat, speelden ook de jongens en meisjes om hem heen vooral basketbal, veel meer dan voetbal. „Het was ook makkelijk om een speelveldje te vinden, die waren er overal op school en in de buurt”, zegt Liu.

En ook nu is het makkelijk en goedkoop om ergens te spelen, vooral als je het niet erg vindt om het in de open lucht te doen. „Ik kom hier nog steeds met mijn vrienden van de middelbare school”, vertelt hij. „Dan betalen we een paar euro per persoon, en dan kunnen we de hele middag spelen.”

Ondertussen waait het gejuich uit het Wukesong-stadium over Liu en zijn vrienden op het bankje. Het gaat goed, China wint de wedstrijd tegen Ivoorkust: 70-55. Deze maandag staat het tweede WK-duel op het programma, tegen Polen.