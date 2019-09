De bondscoach weet hoe Matthijs de Ligt zich voelt

De bondscoach maakte het zelf ook mee, snijdende kritiek na zijn debuut bij een buitenlandse topclub. „Als je wil kan ik de krantenknipsels nog uit de oude doos halen, van nadat ik mijn eerste wedstrijd bij Barcelona speelde. Was niet best.”

Dertig jaar terug verloor Ronald Koeman in zijn eerste competitieduel met FC Barcelona uit bij Real Valladolid, met 2-0. Hij was voor 12,5 miljoen gulden gekocht van PSV en was een van de duurste aankopen in die tijd.

Koeman, maandag op de persconferentie in Zeist voor het EK-kwalificatieduel tegen Duitsland: „Werd er gezegd: wie hebben we nou gekocht? Komt nooit meer goed.”

Hij had even daarvoor kort gesproken met Matthijs de Ligt, die zaterdag een beroerd competitiedebuut maakte bij Juventus in de topper tegen Napoli. Drie haperingen bij De Ligt, de spectaculaire zomeraankoop van 75 miljoen euro en daarmee de duurste verdediger in de clubhistorie, leidden drie tegendoelpunten in. ‘Juve’ won ternauwernood nog met 4-3.

Een 3

Italiaanse sportkranten waren vernietigend, de bekende sportjournalist Tancredi Palmeri gaf een 3. Koeman: „Nee, het was niet goed, nee. Duidelijk.” Hij rekent De Ligt met name de dekkingsfout bij de tweede tegengoal aan, waar Hirving Lozano vrij in zijn rug kon weglopen. De andere twee doelpunten ontstonden uit indraaiende vrije trappen. „Die zijn altijd moeilijk te verdedigen”, zegt Koeman. „Maar hij oogde niet zoals wij graag willen zien.”

„Men doet soms ook iets te makkelijk over veranderingen, hè”, zegt Koeman. In zijn biografie uit 2013, van wijlen Bert Nederlof, staat beschreven dat Koeman in de eerste maanden bij Barcelona problemen had met de warmte, met de Spaanse taal, zijn positie in het veld en de druk. Koeman, destijds: „Ik word ontzettend kritisch benaderd. Er is zelfs al geschreven dat rugnummer 12 [reserve] beter bij me zou passen.”

Koeman was 26 toen hij de overstap maakte, De Ligt is net 20 geworden. De centrale verdediger somt op, maandag langs het trainingsveld in Zeist. „Nieuw land, nieuwe cultuur, nieuwe teamgenoten, het is allemaal heel anders.”

Hij zit op Italiaanse les, vijf dagen per week. Het idee was dat hij langzaam in het team gebracht zou worden, maar door de knieblessure van Giorgio Chiellini wordt dat proces nu versneld. De Ligt sprak met meerdere oud-spelers die naar het buitenland vertrokken. „Die zeiden allemaal dat het wel bijna een jaar duurt voordat ze echt volledig aangepast waren.”

Hij heeft de Italiaanse kranten niet gelezen, hij weet hoe hard de analyses in het land van il calcio kunnen zijn. De „druk” en „verwachtingen” zijn hoog, merkt hij. „Dat is logisch als je voor zoveel geld gekocht wordt.”

Onzekerheid

Hij oogt ontspannen, lacht af en toe. Hij is blij weer even in Nederland te zijn, anderhalve maand na zijn vertrek naar Turijn. „Nu pas merk je hoeveel er op je afgekomen is, hoeveel er veranderd is en wat dat allemaal doet met je als persoon. Dat is een soort reality check, als je weer hier bent.”

Hij rekent zichzelf de fouten aan. „Ik weet dat ik bij alle drie [de goals] dingen beter had kunnen doen.” Het heeft ook te maken met het wennen aan nieuwe spelopvattingen, andere afspraken. Zoals bij vrije trappen, hoe defensief te anticiperen: dat gaat bij Juventus anders dan bij Ajax. De Ligt: „We moeten allemaal samen op dezelfde lijn teruglopen, terwijl ik gewend ben op een later moment terug te gaan. Dat moet ik dus aanpassen.”

Hij heeft zich, hoewel de voorbereiding eveneens ongelukkig was, in korte tijd al ontwikkeld bij Juventus, zegt hij zelf. Sinds zijn vertrek bij Ajax is hij „een betere speler geworden”. De Ligt: „Als je elke training tegen topspitsen staat, en elke training kan leren van topverdedigers, dan merk je dat je daarin stappen maakt.”

Maar de onzekerheid en gebrekkige vorm waren zichtbaar zaterdag. Het zijn factoren die ook van invloed kunnen zijn in een fase dat het Nederlands elftal een cruciale periode in gaat voor EK-kwalificatie, met zes duels in drie maanden, te beginnen vrijdag tegen Duitsland en maandag tegen Estland.

„De situatie verandert voor mij niet wat Matthijs betreft. Die speelt gewoon”, zegt Koeman. „Maar het is duidelijk dat hij, zoals iedereen, aanpassingsproblemen heeft in een land waar hij waarschijnlijk anders moet spelen, anders moet verdedigen. Dat kost tijd.”

Dat geldt, in mindere mate, ook voor Frenkie de Jong, die bij FC Barcelona op een andere, meer aanvallende positie staat dan hij gewend was bij Ajax en bij Oranje. Sergio Busquets krijgt bij Barcelona de voorkeur als verdedigende middenvelder.

„Die speelt daar zijn hele leven”, zegt Koeman. „Daar kom je niet zomaar even binnen en zeg je: jij daar en ik hier. Nee, dat is een ontwikkeling. Maar uiteindelijk hebben deze spelers genoeg kwaliteiten om zich hierdoorheen te vechten.”

Voor Oranje wachten belangrijke duels in de jacht op kwalificatie voor het EK van 2020. Vrijdag tegen Duitsland, maandag uit tegen Estland. Oranje staat in poule C derde na twee gespeelde duels. Wit-Rusland werd in maart met 4-0 verslagen. Van Duitsland werd vervolgens met 2-3 verloren. Duitsland won alle drie zijn eerste duels, van Nederland, Wit-Rusland en Estland en staat tweede in de poule achter Noord-Ierland, dat zijn eerste vier wedstrijden won. Estland staat laatste met nul punten uit drie duels. De nummers een en twee plaatsen zich direct.

