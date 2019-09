Wetsvoorstel om No Deal-Brexit te voorkomen, geen verkiezingen

Parlementsleden van Britse oppositiepartijen hebben maandag een wetsvoorstel gepresenteerd dat een No Deal-Brexit nagenoeg onmogelijk moet maken. Ze worden hierin gesteund door verschillende parlementariërs van de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. Dinsdag wordt er over het voorstel in het Lagerhuis gedebatteerd en gestemd.

De wet zou de Britse premier dwingen om opnieuw drie maanden uitstel van de Brexit te vragen als er op 19 oktober nog geen deal ligt. Zelfs de exacte brief die de premier daarvoor aan de EU zou moeten sturen is in het wetsvoorstel opgenomen.

Johnson heeft de aanval geopend op de Conservatieve "rebellen", zoals ze in de Britse pers worden genoemd, die de wet steunen. De premier zegt ze uit zijn partij te zetten als ze het wetsvoorstel steunen. Johnson's Conservatieve Partij heeft momenteel een meerderheid met één zetel.

Geruchten over nieuwe verkiezingen

De media tuurden maandagavond in Londen gespannen naar de voordeur van de ambtswoning van de premier in afwachting van de uitkomst van een spoedbijeenkomst met het kabinet. Volgens de Britse tabloid The Sun zou Johnson uit zijn op nieuwe parlementsverkiezingen. Mede door deze geruchten daalde de waarde van het pond ten opzichte van de dollar meer dan 1 procent.

Johnson tijdens zijn toespraak voor de deur van 10 Downing street. Foto Neil Hall/EPA

Johnson drukte de geruchten tijdens zijn bijeenkomst snel de kop in: „Ik wil geen verkiezingen, jullie willen geen verkiezingen. Laten we Brexit afronden voor 31 oktober.”

Premier Johnson wil dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 31 oktober uit de EU stapt - met of zonder deal. Dinsdag komt het Lagerhuis voor het eerst sinds het zomerreces bij elkaar. Maar niet voor lang: Johnson heeft besloten het parlement 35 dagen te schorsen - van 9 september tot en met 14 oktober.