AZ speelt thuiswedstrijden tot winterstop in stadion ADO Den Haag

AZ mag tot de winterstop bijna alle thuiswedstrijden spelen in het stadion van ADO Den Haag. Dat heeft de Haagse burgemeester Pauline Krikke maandag besloten. Alleen het duel tegen Ajax moet elders plaatsvinden. AZ kan voorlopig niet in het eigen onderkomen spelen, omdat het dak daarvan begin vorige maand gedeeltelijk is ingestort.

Sinds de problemen met het dak, heeft AZ twee thuiswedstrijden gespeeld in het Haagse Cars Jeans Stadion. „Die wedstrijden zijn uitstekend verlopen en dus helpen we AZ graag uit de brand”, aldus Krikke. Omdat de gemeente Den Haag eigenaar is van het stadion, moest Krikke beslissen of AZ daar langer mocht blijven spelen. Volgens de gemeente „gedragen de AZ-fans zich netjes”, zodat er niet veel politieagenten nodig zijn om de wedstrijden te begeleiden.

Toch is AZ-Ajax op 15 december een stap te ver, laat Krikke weten. Die wedstrijd „is uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet aanvaardbaar risico”, zegt ze. „Dat sta ik niet toe.” Tussen de harde kernen van Ajax en ADO Den Haag bestaat van oudsher een felle rivaliteit.

Harde wind

Afgelopen woensdag gaf Krikke AZ al toestemming om drie thuisduels in de Europa League af te werken in Den Haag. De UEFA wilde uiterlijk op 28 augustus weten waar de club zou spelen. Het eerste duel in de kwalificatieontmoeting met Royal Antwerp FC speelde AZ twee weken geleden nog in de Grolsch Veste van FC Twente. Fans van de Belgische club mochten die wedstrijd niet bijwonen, omdat volgens de burgemeester van Enschede de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

Wanneer AZ weer van het eigen AFAS Stadion kan gebruikmaken, is vooralsnog onduidelijk. Vrijdag liet de club weten dat een groot deel van het dak herbouwd moet worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat in het ontwerp van de constructie geen rekening was gehouden met harde wind, zodat op 10 augustus tijdens een storm een deel van het dak naar beneden kwam. Andere delen van de overkapping stortten niet in, maar bleken wel verzwakt door eerdere stormen.