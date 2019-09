Zakenman en filantroop Jacob Gelt Dekker overleden

Ondernemer en schrijver Jacob Gelt Dekker is zondag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgever Amsterdam Publishers zondagavond bekendgemaakt. Gelt Dekker was al enige tijd ziek en is overleden in zijn woning in Key West in de Amerikaanse staat Florida.

Gelt Dekker werkte de eerste jaren van zijn carrière als tandarts. Hierna ging hij ondernemen en bouwde hij een kapitaal op met onder andere het opzetten van fotozaken en het autoverhuurketen Budget Rent a Car. Ook heeft hij meerdere boeken geschreven, waaronder een kinderboek. Zijn laatste boek over immigratie heeft hij niet kunnen afmaken, schrijft Amsterdam Publishers.

Vooral op Curaçao was de multimiljonair zeer bekend. Hij richtte het hotel Kurá Hulanda op in een achterstandsbuurt in Willemstad. Tientallen verslaafden die hier op straat leefden, gingen voor hem aan het werk. Ook richtte Gelt Dekker op het eiland een congrescentrum, een wetenschappelijk instituut en een museum voor slavernijgeschiedenis op.

De ondernemer werd beschouwd als een excentrieke zakenman en een erudiete filantroop. Hij bezat onder meer woningen in de Verenigde Staten, Nederland en op Curaçao. Hij leed aan verschillende vormen van kanker.