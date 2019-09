Zaterdag luidde koning Willem-Alexander een belboei in Terneuzen, waarmee het jubileumjaar ‘75 jaar vrijheid’ officieel werd geopend. Tegelijk werd de ‘vergeten’, maar militair belangrijke Slag om de Schelde in 1944 herdacht. Naast de Koning waren ook koningin Máxima en de Belgische koning Filip en koningin Mathilde aanwezig. Nieuws dat je niet wilt weten, maar dat over de ruggen van de gevallenen dan toch naar voren kruipt: onze koning had een volle, oranje (!) baard.

Rick Evers, ‘koninghuisdeskundige’ van RTL, liet aan de site van RTL Nieuws weten dat hij de koning al eerder met ‘vakantiebaard’ had gezien: op vakantie in Griekenland en Italië en winkelend in New York, maar dat hij daar toen niets mee kon omdat het onder de mediacode viel.

Citaat: ‘Het verbaasde me zeer!’

Het uitroepteken laat zien dat het koningshuis met deze deskundige ook in de toekomst niets te vrezen heeft van RTL.

In het Algemeen Dagblad mocht modekenner en trendwatcher Bastiaan van Schaik ongecontroleerd leeglopen.

„Die baard geeft hem een krachtige, vorstelijke en lekker mannelijke uitstraling. (…) Ik vermoed dat de koning ook een beetje naar de geschiedenis van zijn voorvaderen heeft gekeken zoals de prinsen Bernhard en Hendrik. Die hadden om de haverklap een baard.”

Bastiaan noemde het bijwerken van de baard „een heerlijk en typisch mannenritueel”.

„Een moment voor kerels waar onze koning ook recht op heeft en van mag genieten.”

Foto Koen van Weel/ANP

Hart van Nederland stelde ons de vraag of ‘de baard’ een blijvertje was of niet, Libelle wist dat de koning inmiddels was overstelpt met complimentjes, maar het dieptepunt kwam van De Telegraaf dat het nieuws twee keer bracht. Eerst onder de kop ‘Koning straalt met oranje baard’ en later nog een keer als: ‘Baard Willem-Alexander straalt gezag uit’.

Daar klopt taaltechnisch natuurlijk geen fluit van – een baard kan helemaal geen gezag uitstralen – maar met hetzelfde gemak zou je ook kunnen schrijven: ‘Koning Willem-Alexander straalt ook met baard niets uit’.

Maar voor die invalshoek werd natuurlijk niet gekozen want hairstylist Mari van de Ven vond het „stoer en mannelijk”.

„Ik ben altijd eerlijk dus ik zeg: zonder baard heeft hij een beetje een blotebillengezicht.”

De baarde oogde ‘vol’, hetgeen er volgens hem op duidde dat hij er niet snel zou afgaan.

„Als hij ’m met Prinsjesdag nog heeft is er sprake van continuïteit. Dan is het een werkbaard.”

„Scheer je weg” denk je dan, maar je kunt het natuurlijk ook van de positieve kant bekijken. De herdenking van de ‘vergeten slag om de Schelde’ zal nog jaren herinnerd worden als de dag dat de koning voor het eerst officieel een baard had.

Opdat we niet vergeten.

