Texas: weer schietpartij, nog soepeler wapenwetgeving

Op de dag dat het dodental van een schietpartij in de plaats Odessa in Texas werd opgehoogd naar zeven, werden negen versoepelingen van de wapenwetten in die staat van kracht. Vanaf zondag is het nu bijvoorbeeld toegestaan een wapen mee de kerk of een andere gebedsruimte in te nemen. Ook mogen leerkrachten wapens mee naar school nemen en die in hun auto op de parkeerplaats laten, mits ze buiten zicht zijn. Ook in geregistreerde kindertehuizen mogen voortaan wapens worden gehouden.

De samenloop van beide gebeurtenissen, nog geen maand nadat in El Paso, Texas, 22 mensen werden doodgeschoten in een supermarkt, hebben tot hevige reacties geleid. De Democratische presidentskandidaat Beto O’Rourke, geboren in El Paso, noemde de versoepeling van de toch al soepele wapenwetgeving in Texas op tv „fucked up”. Een andere presidentskandidaat, Bernie Sanders, schreef op Twitter: „244 dagen. 279 massale schietpartijen. Genoeg is genoeg.”

Richtingaanwijzer

De schietpartij begon toen de politie op de weg tussen Midland en Odessa, zo’n 450 kilometer oostelijk van El Paso, een automobilist wilde aanhouden die zijn richtingaanwijzer niet had aangezet toen hij linksaf sloeg. De man stopte niet, maar ging er al schietend met een semi-automatisch handvuurwapen vandoor. Hij verruilde zijn eigen auto verderop voor een bestelbus van de post en reed Odessa in, waar de politie hem in de buurt van een theater omsingelde en ten slotte doodschoot.

De dader was een witte man van in de dertig, dat is alles wat de politie tot nog toe heeft bekendgemaakt. Hij heeft onderweg op verschillende plaatsen in totaal zeven mensen doodgeschoten en volgens ABC News ten minste negentien anderen verwond, onder wie drie politieagenten en een 17-maanden oude peuter.

Grondwettelijk recht

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, schreef in een verklaring dat „wij niet zullen toestaan dat de Lone Star State [de bijnaam voor Texas] overspoeld wordt dor haat en geweld.” Dat riep op sociale media veel reacties op, omdat Abbott zijn handtekening heeft gezet onder de soepele wapenwetten in zijn staat. In het verleden heeft de wapenlobbyorganisatie NRA Abbott altijd gesteund met een A-rating, de hoogste die er is. Op een NRA-congres vorig jaar zei Abbott in een toespraak dat het grondwettelijk recht om wapens te dragen en religie de beste waarborgen zijn tegen wapengeweld. „Wapens zijn het probleem niet”, zei Abbott. „Harten zonder God zijn het probleem.”