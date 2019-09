Talibaan vallen weer stad aan in weekend van vredesgesprekken

Voor de tweede keer dit weekend hebben de Talibaan een aanval uitgevoerd in Afghanistan. Zondagochtend vroeg zijn gevechten uitgebroken in de stad Pul-e-Chomri, de hoofdstad van de noordelijke provincie Baghlan. Die aanval volgde op het urenlange offensief van de Talibaan op Kunduz dat zaterdag plaatsvond. De twee steden liggen zo’n honderd kilometer bij elkaar vandaan.

De politiechef heeft aan persbureau AP laten weten dat de politie zondag in een vuurgevecht is verwikkeld in buitenwijken van Pul-e-Chomri. Inwoners melden dat zij explosies hebben gehoord. Sommige lokaal gestationeerde veiligheidstroepen zouden al op de vlucht zijn geslagen. Gevreesd wordt dat delen van de stad gemakkelijk kunnen worden ingenomen. Er is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij het offensief bij Pul-e-Chomri. De woordvoerder van de Talibaan meldt via Twitter dat „tientallen vijandige troepen gedood zijn” in de gevechten.

De steden waar dit weekend gevochten is, liggen dicht bij elkaar:



Lees meer over de voortgang van de vredesbesprekingen tussen de VS en de Talibaan en de rol van onderhandelaar Zalmay Khalilzad

Onderhandelen voor vrede

De twee aanvallen vallen in een weekend waarin de Verenigde Staten en de Talibaan hun vredesoverleg voortzetten in Qatar. Een overeenkomst tussen die twee partijen is bijna rond, zo liet de onderhandelaar namens de VS Zalmay Khalilzad zaterdag weten. Hij reist zondag naar Kabul voor een gesprek met de Afghaanse regering over de laatste details.

De aanvallen door de Talibaan zouden een poging zijn om een sterkere onderhandelingspositie te verwerven in de gesprekken. De Amerikaanse diplomaat heeft de organisatie gewaarschuwd dat „dit soort geweld moet stoppen”. De Talibaan eisen het vertrek van de Amerikaanse troepen - dat zijn er nog 14.000 - uit Afghanistan.

Bij de aanval op Kunduz kwamen zaterdag zeker zestien mensen om het leven. Daar waren aan het einde van de dag de Talibaanstrijders verjaagd - volgens Khalilzad kregen de Afghaanse veiligheidstroepen ondersteuning van de NAVO-missie in Afghanistan.