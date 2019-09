Sparta telt weer mee in de eredivisie, ook buiten Spangen

In het programmaboekje worden supporters welkom geheten bij ‘de topper’. Een afdruk van teletekstpagina 819, de ranglijst van de eredivisie, is bijgevoegd als bewijs. Vijfde speelronde eredivisie, het gepromoveerde Sparta tegen landskampioen Ajax. De nummer drie tegen de nummer vier.

In Rotterdam-West wisten ze ook wel dat het seizoen nog geen maand bezig is, Ajax een wedstrijd minder had gespeeld en Sparta deze zondag normaal gesproken de eerste nederlaag zou lijden. „Maar ik vind wel dat we moeten genieten”, zei Sparta-trainer Henk Fraser vooraf.

Een topper werd het niet, Ajax won eenvoudig met 4-1 op Het Kasteel, hoewel het Sparta was dat tot halverwege de eerste helft verzuimde de derde plek eer aan te doen. Van een kansloze nederlaag wil Fraser dan ook niets weten. „Dit zijn de krachtsverhoudingen.”

Het doet niets af aan de goede seizoenstart van Sparta, dat acht punten heeft na vijf wedstrijden. De oudste profclub van Nederland is terug in de eredivisie en zet zichzelf in de eerste weken weer op de kaart. „Ik ben trots dat iedereen heel positief over Sparta is”, zegt Henk van Stee, sinds anderhalf jaar technisch manager in Spangen. „Er is rust in de tent en we zijn financieel gezond. Er heerst een ongelooflijke positiviteit.”

Dat is weleens anders geweest. Van de laatste tien seizoenen speelde Sparta er zeven in de eerste divisie. Van Stee: „Dan doe je als club wat fout.” Na de degradatie in 2010 kwam Sparta vaker negatief dan positief in de publiciteit. De resultaten vielen tegen, er was kritiek op het aankoopbeleid, het rommelde op bestuurlijk niveau en in vijf jaar tijd werden vijf trainers ontslagen.

In 2016 keerde de club onder Alex Pastoor terug in de eredivisie, maar na twee seizoenen – Pastoor was inmiddels ook ontslagen – degradeerde Sparta alweer. Ditmaal bleef de club een lange afwezigheid op het hoogste niveau bespaard. Na een tweede plek achter kampioen FC Twente volgde promotie via de nacompetitie.

„Na de degradatie is het rustig gebleven binnen de club”, zegt Rob Westerhof, voorzitter van 2012 tot 2019. Volgens hem brachten Van Stee en Fraser, die al tekenden terwijl onzeker was of Sparta zich zou handhaven, stabiliteit mee. „Volledig door het feit dat ze zouden aanblijven bij degradatie.”

Van Stee kreeg in maart 2018 de opdracht mee om van Sparta een stabiele middenmoter in de eredivisie te maken. Daar kwam dus al snel bij dat de club eerst weer op het hoogste niveau moest worden teruggebracht.

Stabiliteit

„Er was geen basisspeler meer over”, zegt Van Stee over de zomer van 2018, toen achttien spelers vertrokken. Volgens oud-voorzitter Westerveld heeft Fraser, de elfde trainer in tien jaar tijd, er daarna voor gezorgd dat er nu „veel meer een team” staat dan voorheen. Opvallend is dat het hele elftal Nederlands spreekt, op de Israëlische tweede doelman Ariel Harush na. Een bewuste keuze van Van Stee, omdat Sparta onvoldoende financiële middelen heeft om buitenlandse spelers goed te begeleiden.

Het was deze zomer ook nauwelijks nodig om nieuwe spelers binnen te halen. Het bleef relatief rustig op de transfermarkt, die deze maandagavond sluit. In tegenstelling tot een beoogd concurrent als FC Emmen, waar 22 spelers vertrokken.

Van de spelers die Fraser opstelde tegen Ajax, waren er acht vorig seizoen ook Spartaan. De verkoop van de zelf opgeleide Halil Dervisoglu aan Brentford kan weliswaar worden gezien als een verlies aan kwaliteit, maar de maker van het enige doelpunt tegen Ajax blijft tot de winterstop bij Sparta spelen. Andere spelers die vertrokken, werden simpelweg niet goed genoeg bevonden voor de eredivisie.

Fraser noemt de stabiliteit in het elftal als een van de redenen van de goede start – verder is het „gewoon keihard werken”. Doordat zijn ploeg grotendeels intact is gebleven zijn de spelers met een voorsprong aan het seizoen begonnen. Maar ze moesten wel eerst aantonen het eredivisieniveau ook aan te kunnen.

Dat lukte in de eerste vier duels, daarna bleek Ajax een maatje te groot. „Het kan niet altijd feest zijn”, besloot de stadionspeaker zondag. Het blijft rustig in Rotterdam-West, en daar genieten ze van zo lang het duurt. „Resultaten hebben altijd invloed op de gemoedstoestand van mensen”, zegt Fraser. „We gaan ook fasen krijgen dat het minder loopt. Dan zullen meer mensen gaan ouwehoeren.”