Prognose: AfD wint sterk, maar niet de grootste in Brandenburg en Saksen

De rechtse anti-immigratiepartij AfD is volgens de eerste prognoses sterk gegroeid bij Duitse deelstaatverkiezingen zondag in Brandenburg en Saksen – maar in geen van beide deelstaten de grootste partij geworden. In Brandenburg moest de SPD een fors verlies incasseren, ook al bleef ze de grootste partij. In Saksen verloor de CDU veel stemmen, maar bleef daar de grootste.

Deze verkiezingen werden in heel Duitsland met spanning gevolgd, ook al gaat het om slechts twee van de zestien Duitse deelstaten. Peilingen lieten al maanden zien dat de AfD een reële kans had voor het eerst de grootste partij te worden in een deelstaatparlement.

Net als in andere Oost-Duitse deelstaten, in wat tot 1990 de DDR was, heerst in Brandenburg en Saksen grote onvrede over de gevestigde partijen, waar de AfD sterk van profiteert.

Grote leegloop

Hoewel het economisch goed gaat en de werkloosheid laag is (in Brandenburg 5,6 procent, in Saksen 5,4 procent), hebben veel kiezers in het oosten het gevoel dat ze nog steeds achtergesteld zijn bij West-Duitsland. In de gebieden waar nog steeds bruinkool wordt gewonnen, zijn velen bovendien ongelukkig met het besluit van de regering van Angela Merkel dat in 2038 alle kolencentrales dicht moeten zijn.

De sluiting van veel bedrijven na de ondergang van de DDR, in 1990, heeft destijds niet alleen geleid tot grote werkloosheid, maar ook tot een leegloop door de mensen die op zoek naar werk naar het westen trokken. Daardoor ontbreekt in sommige regio’s nog altijd vrijwel een hele generatie.

Bij de bondsdagverkiezingen van 2017 kreeg de AfD in Saksen al de meeste stemmen - net iets meer dan de CDU, die er sinds 1990 als grootste partij de minister-president levert. De SPD, die er ook in landelijke peilingen slecht voorstaat, moet nu in Saksen genoegen nemen met volgens de eerste prognoses een magere 8 procent, het slechtste resultaat dat de partij ooit in een deelstaatverkiezing heeft gehaald.

Verdubbeling

Dat de lijsttrekker van de AfD in Brandenburg, Andreas Kalbitz, zich vroeger in extreem-rechtse kringen bewoog, heeft mogelijk wel kiezers afgeschrikt, maar niet verhinderd dat zijn partij haar resultaat meer dan verdubbelde ten opzichte van 2014. Ook in Saksen verdubbelde de AfD haar resultaat.

Eind oktober kiest ook Thüringen, nóg een deelstaat in het oosten, een nieuw parlement.

Bondskanselier Merkel, die afgelopen jaren voor de AfD een geliefd mikpunt van kritiek en haat was, hield zich grotendeels afzijdig van de campagne. Afgelopen december had ze het voorzitterschap van de CDU overgedragen aan Annegret Kramp-Karrenbauer, inmiddels ook minister van Defensie.