Orkaan Dorian verwacht op de Bahama’s, nu categorie 5

De orkaan Dorian is uitgegroeid tot een storm in de zwaarste categorie. Het National Hurricane Center (NHC) heeft zondag bekendgemaakt dat de orkaan nu wordt ingedeeld in categorie 5 en waarschuwde voor „levensbedreigende omstandigheden”. Dorian bereikt zondagmiddag de Bahama’s. Er zijn al windsnelheden van 260 kilometer per uur gemeten.

Het NHC waarschuwt voor aanhoudende zware regenval en overstromingen. Lokale autoriteiten adviseren eilandbewoners om naar het vasteland te evacueren. Zo’n 73.000 bewoners zouden getroffen kunnen worden door het zware weer. Ook toeristen zijn gevraagd te vertrekken. De Bahamaanse premier Hubert Minnis zei daarover zaterdagavond al: „Huizen, woningen, gebouwen kunnen worden vervangen. Levens niet.”

Het orkaanadvies van het Amerikaanse NHC:

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

Verloop onzeker

Naar verwachting krijgen vooral de Abaco-eilanden, in de noordelijke Bahama’s, het zondagmiddag lokale tijd zwaar te verduren. Mogelijk blijft Dorian meer dan een dag in de regio hangen. Het is niet zeker hoe de orkaan dan verder trekt. Misschien komt de storm aan land in Florida, maar het kan ook zo zijn dat het oog boven zee blijft en Dorian langs de kust van de Verenigde Staten verder naar het noorden trekt.

De hele week wordt het traject van Dorian nauwlettend gevolgd, ook door de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegde zelfs een buitenlandbezoek af en waarschuwde vrijdag de inwoners van de staat Florida voor de mogelijke gevolgen van de orkaan.

