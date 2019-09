Opnieuw verruilt Statenlid FVD voor partij van Henk Otten

Caroline Persenaire, Statenlid voor Forum voor Democratie in Zuid-Holland, stapt over naar de nieuwe partij van Henk Otten. Dat hebben zij en Otten zondag bekendgemaakt. Persenaire is het derde Statenlid dat zich aansluit bij Otten, ook hebben twee Eerste Kamerleden de overstap gemaakt. FVD-oprichter Otten werd eind juli geroyeerd na een intern conflict.

De overstap van Persenaire betekent dat FVD straks niet meer de grootste partij is in Zuid-Holland. De partij houdt tien zetels over, ook VVD heeft tien zetels in de provincie. Persenaire zal de Commissaris van de Koning maandag informeren over haar keuze. Ze heeft haar lidmaatschap van FVD al opgezegd.

Eerder hebben Eerste Kamerleden Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries (die eerder ook de woordvoering voor FVD deed) zich aangesloten bij de nieuw op te richten partij. Ook Statenleden Cornelis van den Berg (Flevoland) en Robert Baljeu (Noord-Holland) zijn overgestapt. Otten voorspelde vorige maand dat meer FVD’ers zich bij hem zullen aansluiten.

Het is nog altijd onbekend hoe de nieuwe partij zal heten. Hoewel de partij dezelfde kernwaarden zal nastreven als Forum, wil Otten de politiek „minder filosofisch” benaderen dan FVD-leider Thierry Baudet. Otten werd geroyeerd na een intern conflict bij FVD. Volgens de partijtop heeft hij zich schuldig gemaakt aan „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag”, Otten zelf stelt de partij uit te zijn gewerkt omdat hij publiekelijk kritiek uitte op Baudet.