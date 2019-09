Max Verstappen gecrasht in eerste ronde Grand Prix België

Formule 1-coureur Max Verstappen is zondag in de eerste ronde van de Grote Prijs van België uitgevallen na een crash. Verstappen raakte kort na de start de Finse coureur Kimi Räikkönen.

Verstappen kon nog even verder rijden voor zijn auto het begaf en hij in de bandenstapel reed. Räikkönen vloog door de botsing bijna over de kop, maar kon wel doorrijden. Naar de Grand Prix op het circuit Spa-Francorchamp komen altijd veel Nederlanders kijken.

Bekijk de beelden van de crash:

Aii!! @Max33Verstappen valt in de eerste ronde uit 😕 Na een dramastart en touché met Raikkonen de muur in 💥#BelgianGP #Verstappen #ZiggoSportF1 pic.twitter.com/Q9Av7A4dEF — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) September 1, 2019

Het is de eerste wedstrijd van dit seizoen waarin Verstappen uitviel. De vorige race die Verstappen moest staken was de Grand Prix in Hongarije in juli vorig jaar. Zijn afgelopen 21 races wist de Nederlander wel uit te rijden.

De race op zondag stond in het teken van de zaterdag op het circuit overleden Formule 2-coureur Anthoine Hubert. De Fransman kwam op 22-jarige leeftijd om het leven bij een zwaar ongeluk tijdens de hoofdrace op het Belgische circuit.

