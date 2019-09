KLM schrapt tien Europese vluchten om werkonderbreking ‘beheersbaar’ te houden

Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt maandagochtend uit voorzorg tien Europese vluchten om de staking van het grondpersoneel „beheersbaar” te houden. Dat bevestigt KLM zondagmiddag desgevraagd. De luchtvaartmaatschappij weet nog niet om welke vluchten het gaat. Getroffen passagiers worden geïnformeerd, laat KLM weten.

Dit weekend maakte vakbond FNV bekend dat het grondpersoneel van KLM maandagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur het werk stil zal liggen. FNV onderhandelt al maanden met de luchtvaartmaatschappij over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, waar zo’n 15.000 mensen onder vallen. De vakbond eist onder meer een beter loon en dat KLM meer medewerkers in vaste dienst gaat nemen.

KLM liet zaterdag weten de werkonderbreking te betreuren en onnodig te vinden. Onderhandelingen klapten deze week nadat de luchtvaartmaatschappij een te lage loonsverhoging voorstelde, zei FNV-campagneleider Joost van Doesburg eerder. „Deze week kwamen ze met een nieuw bod van 2 procent, dat schiet natuurlijk niet op. Daarom leggen we nu het werk neer.” Volgens KLM zal het loon over een periode van drie jaar met 6 procent stijgen. FNV wil dat de medewerkers 4 procent per jaar erbij krijgen.

De luchtvaartmaatschappij waarschuwde zaterdag al dat de werkonderbreking „zeer waarschijnlijk” tot verstoringen zal leiden. FNV vindt dat vervelend, maar geeft de KLM-directie de schuld van de staking. Nieuwe acties worden evenmin uitgesloten „als KLM na de staking haar poot stijf houdt”.