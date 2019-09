Nieuw protest bij luchthaven Hongkong, stations gesloten

Bij het vliegveld van Hongkong is zondagochtend een chaotische situatie ontstaan als gevolg van confrontaties tussen demonstranten en de oproerpolitie. Duizenden betogers hebben zich buiten de internationale vlieghaven verzameld, nadat zij de vertrekhal zijn ontvlucht. Daar staan politieagenten opgesteld, schrijft Reuters. Buiten bouwen de demonstranten, die al weken demonstreren voor meer democratie in Hongkong, barricades om een charge van de agenten te belemmeren.

Ook enkele grote metrostations met verbindingen naar het vliegveld zijn overlopen door demonstranten. Door dergelijk vervoer te ontregelen proberen zij meer internationale aandacht te krijgen voor hun protesten tegen de volgens hen groeiende inmenging door China in de voormalige Britse kroonkolonie. Op last van de autoriteiten sommige stations gesloten, laat vervoerder Mass Transit Railway (MTR) weten.

Het vliegverkeer van en naar Hongkong werd eerder stilgelegd vanwege de protesten. Elke week gaat het geweld daar iets verder

Dertiende week

In de nacht van zaterdag op zondag hebben zich veel gewelddadige confrontaties voorgedaan tussen de politie en de demonstranten. Meer dan vijftig betogers zijn opgepakt bij het vliegveld, melden de autoriteiten. De politie schoot twee waarschuwingsschoten af om de demonstranten uit elkaar te drijven. Die gooiden met projectielen, zei de politie.

Zaterdag vond, ondanks een verbod, opnieuw een demonstratie plaats in de stad. Ook dat ging niet zonder geweld. Zo waren er demonstranten die brandbommen gooiden bij het parlementsgebouw. De BBC meldt dat na afloop van de betoging de oproerpolitie hardhandig optrad tegen reizigers in de metro. Volgens de politie betrof dat „radicale demonstranten”. Dit was het dertiende weekend op rij dat er werd gedemonstreerd.