‘Doden bij luchtaanval op Houthi-gevangenis in Jemen’

In Jemen zijn bij een luchtaanval op een gevangenis van de Houthi-rebellen zeker zestig doden gevallen. Het gaat volgens de Houthi’s voornamelijk om soldaten van het regeringsleger, schrijft persbureau Reuters zondag.

Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie was het doelwit, gelegen in de zuidwestelijke stad Dhamar, een opslagplaats voor drones en raketten. De coalitie zegt dat de luchtaanval „in overeenstemming was met internationaal humanitair recht” en „dat alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn om burgers te beschermen.”

Het Rode Kruis heeft een team met „urgent nodige medische benodigdheden” naar de stad gestuurd. Franz Rauchenstein, hoofd van de missie in Jemen, schrijft op Twitter op de getroffen locatie gevangenen te hebben bezocht. Voormalige gedetineerden verklaren tegenover persbureau AP dat de Houthi’s in en rond de gevangenis wapens herstelden.

Er zouden nog eens zestig gewonden zijn gevallen. Volgens omwonenden werd het gebied zeven keer geraakt tijdens de luchtaanval.

Humanitaire ramp

De burgeroorlog in Jemen tussen Houthi-rebellen, gesteund door Iran, begon toen zij eind 2014 de regering uit de hoofdstad Sanaa verdreven. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië probeert sindsdien de Houthi’s te verdrijven. Die coalitie voert regelmatig luchtaanvallen uit waarbij veel burgerslachtoffers vallen.

De burgeroorlog kostte inmiddels aan tienduizenden Jemenieten het leven, twee miljoen burgers sloegen op de vlucht. De Verenigde Naties willen dat de strijdende partijen een bestand sluiten. De humanitaire situatie in het land is nijpend: miljoenen zijn afhankelijk van voedselhulp. Cholera breekt ook vaak uit.