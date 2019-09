Ajax wint bij Sparta, derde ruime eredivisiezege op rij

Ajax heeft zondag de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Sparta Rotterdam vrij eenvoudig gewonnen met 1-4. Hakim Ziyech trof op het Kasteel tweemaal doel. Quincy Promes opende de score en Dusan Tadic tekende vanaf de strafschopstip voor 0-3. Halil Dervisoglu scoorde bij een stand van 0-4 voor Sparta.

Het elftal van trainer Erik ten Hag behaalde daarmee de derde ruime overwinning in de eredivisie op rij en is bezig aan een goede opening van het voetbalseizoen. Ajax haalde tien punten uit de eerste vier competitiewedstrijden en staat nu op de eerste plek. Later zondag komen onder meer PSV, AZ en Feyenoord nog in actie.

Ajax plaatste zich afgelopen week voor de groepsfase van de Champions League en begon het nieuwe voetbaljaar met winst van de Johan Cruijff Schaal.

Nog zoekende

Ten Hag is wel duidelijk nog zoekende naar zijn beste elftal. De geblesseerde Donny van de Beek stond tussen de supporters van de F-Side in het bezoekersvak. De trainer liet tegen Sparta Lísandro Martinez en Edson Álvarez weer op het middenveld voetballen. Beiden zijn opgegroeid als verdediger en een stuk minder creatief dan de naar FC Barcelona vertrokken Frenkie de Jong. Ze zorgen wel voor defensieve zekerheid, die de vier aanvallendste spelers de mogelijkheid biedt het verschil te maken.

Ajax begon slordig op Het Kasteel. Het leek wel of Jurgen Mattheij de bezoekers wakker schudde. Hakim Ziyech, staand op de doellijn, kon nog maar net voorkomen dat de verdediger van Sparta met een kopbal scoorde. Nog geen minuut later leidde Ajax met 0-1. Quincy Promes bekroonde zijn basisplaats op aangeven van Martínez met de openingstreffer.

Er kwam voor Promes een plaatsje vrij in het elftal omdat niet Klaas-Jan Huntelaar, maar Dusan Tadic als spits begon. Diezelfde Tadic stelde Ziyech in de 31e minuut in staat voor 0-2 te zorgen. Het duel verloor zijn laatste beetje spanning toen Tadic in de 58e minuut een strafschop benutte. Ziyech tekende in de 60e minuut eerst nog voor 0-4, voordat Halil Dervisoglu wat terug kon doen voor Sparta.

(ANP/NRC)