Taliban openen ‘grootschalige aanval’ Kunduz

De Taliban zijn een grootschalige aanval begonnen op de Afghaanse stad Kunduz. Dat meldt persbureau AP op basis van informatie van de Afghaanse overheid. De Taliban zouden ziekenhuispatiënten hebben gegijzeld en eisen dat alle buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrekken. Kunduz is de hoofdstad van de gelijknamige provincie waar Nederland tussen 2011 en 2013 politiemensen trainde.

Er zijn in Afghanistan nog zo’n 20.000 NAVO-troepen gestationeerd om het lokale leger te trainen in hun strijd tegen de Taliban en een aan IS-gelieerde terroristische groepering. Zabihullah Mujahid, woordvoerder van de Taliban, bevestigt op Twitter dat het om een „grootschalige aanval” gaat:

Zabehulah_M33 Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) #AlFath



Mujahidin have reached city peripheries from Khanabad Bandar, Imam Sahib Bandar, Zakhelo, Kabul Bandar, Zar Kharid & Se Darak areas, enemy base & CPs overrun, 10 killed & multiple wounded. #Breaking : Large scale attacks underway on #Kunduz capital from 4 directions.Mujahidin have reached city peripheries from Khanabad Bandar, Imam Sahib Bandar, Zakhelo, Kabul Bandar, Zar Kharid & Se Darak areas, enemy base & CPs overrun, 10 killed & multiple wounded. 31 augustus 2019 @ 02:11 Volgen

Vredesoverleg

De aanval vindt plaats terwijl er een vredesoverleg gaande is tussen de Taliban en de Verenigde Staten in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dat moet leiden tot het einde van de oorlog die in Afghanistan uitbrak in 2001. Een woordvoerder van de Afghaanse president Ashraf Ghani zegt tegen AP dat de aanval „volledig indruist tegen de vredesbesprekingen”.

De Taliban hebben inmiddels weer controle over bijna de helft van het land. Sinds 2001 is hun territorium niet zo groot geweest. In Kunduz hebben zij in ieder geval al het ziekenhuis in handen. Er zouden aan beide zijden dodelijke slachtoffers zijn gevallen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Het Afghaanse ministerie van Defensie zegt tegen AP dat er in ieder geval 26 Talibanstrijders zijn gedood bij een luchtaanval. Maar die claim wordt door Mujahid op Twitter ontkend:

De patiënten van het ziekenhuis zouden volgens het Afghaanse ministerie van Defensie zijn gegijzeld door de Taliban. Om hoeveel patiënten het gaat is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van het ministerie valt het leger het ziekenhuis niet aan uit angst voor burgerslachtoffers.