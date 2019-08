Mercatorplein, Amsterdam-West. Het stoplicht staat op rood. Ik ben met de fiets en wacht. Naast mij staat een pizzakoerier op een brommer. Vlak naast hem komt een dure, gloednieuwe auto tot stilstand. Het passagiersraam glijdt omlaag. Vanuit het donker van de auto hoor ik: „Doe je dit nog steeds? Je weet dat je altijd bij ons kan werken hè.”

Het licht springt op groen. We vervolgen allemaal een weg.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl