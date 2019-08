Grondpersoneel KLM staakt maandag twee uur

Grondpersoneel van KLM legt maandagochtend twee uur lang het werk neer. Vakbond FNV eist een beter loon, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters, de luchtvaartmaatschappij is zaterdag ingelicht over de actie. De staking loopt van 08.00 tot 10.00 uur en leidt vermoedelijk tot verstoringen.

Al enkele maanden wordt onderhandeld over een nieuwe cao voor de 15.000 medewerkers op Schiphol, afgelopen donderdag kwam KLM met een nieuw aanbod. FNV wil dat het loon van personeel per jaar 4 procent stijgt, KLM zou niet hoger willen gaan dan 1,7 procent. „Deze week kwamen ze met een nieuw bod van 2 procent, dat schiet natuurlijk niet op. Daarom leggen we nu het werk neer”, zegt FNV-campagneleider Joost van Doesburg. Het is nog onduidelijk hoeveel personeel mee zal doen aan de actie.

FNV sluit niet uit dat nieuwe stakingen zullen volgen als de KLM geen gehoor geeft aan de eisen. De luchtvaartmaatschappij betreurt het dat de vakbond alsnog besluit te gaan staken. Volgens een KLM-woordvoerder klopt de weergave van de onderhandelingen door de FNV ook niet: in het aanbod van eerder deze week staat dat het loon over een periode van drie jaar 3, 2 en 1 procent stijgt, dus 6 procent in totaal.

Hoeveel reizigers hinder zullen ondervinden door de staking, is nog niet vastgesteld. De actie kan ook gevolgen hebben voor vluchten van andere maatschappijen die worden bijgestaan door personeel van KLM. De vliegtuigmaatschappij zegt zondag met een plan te komen om de hinder voor passagiers te minimaliseren.