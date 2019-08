Dode en zeker acht gewonden bij steekpartij in voorstad van Lyon

Bij een steekpartij in een voorstad van Lyon is zaterdag zeker een persoon om het leven gekomen en zijn acht mensen gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden, schrijft persbureau AFP op basis van een verklaring van het Franse Openbaar Ministerie. Over een mogelijk motief is nog niets bekend.

Drie gewonden verkeren in kritieke toestand. Het dodelijke incident speelde zich rond 14.30 uur af bij een busstop en een metrostation in Villeurbanne, dat tegen Lyon aan ligt. De verdachte zit vast voor „moord en poging tot moord”. Het zou gaan om een Afghaanse asielzoeker. De steekpartij wordt vooralsnog niet behandeld als een terreurdaad.

In eerste instantie meldden autoriteiten dat er twee verdachten bij betrokken waren, maar die informatie werd later teruggetrokken. De vermoedelijke dader begon „in alle richtingen te steken”, zegt een ooggetuige tegen AFP. Het dodelijke slachtoffer was een 19-jarige man. Het is onduidelijk of hij de dader kende.

Burgemeester van Lyon Gérard Collomb maande ter plaatse journalisten om „zeer voorzichtig te blijven” over of er sprake is van een terroristisch motief bij deze „mesaanval”. In mei explodeerde in het centrum van Lyon een bom, waarbij veertien mensen gewond raakten. De vermoedelijke verantwoordelijke van die explosie had trouw gezworen aan terreurgroep IS.