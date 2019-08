Coureur Anthoine Hubert (22) overleden na zware crash Spa

De Franse Formule 2-coureur Anthoine Hubert is op 22-jarige leeftijd overleden bij een heftig ongeluk tijdens de hoofdrace op het circuit van het Belgische Spa-Francorchamps.

Hubert kwam zaterdag in de tweede ronde eerst zelf in de muur terecht, waarna zijn auto terug op het asfalt belandde en hij op volle snelheid door medecoureur Juan Manuel Correa in de zijkant van zijn auto werd aangereden. De internationale autosportfederatie maakte bekend dat Hubert in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden. Correa raakte ook gewond, maar ligt in stabiele conditie in het ziekenhuis.

Hubert, vorig jaar kampioen in de GP3-klasse, reed in zijn eerste jaar in de Formule 2, het niveau onder de Formule 1. Hij vormde bij het team van Arden een rijdersduo met de Colombiaanse Tatiana Cálderon. Hubert won dit seizoen twee races; in Monaco en in Frankrijk was hij de beste in de sprintrace - Formule 2-coureurs rijden een hoofdrace en een sprintrace per weekend.

Van karten naar Formule 2

Hubert, geboren in Lyon, begon in 2006 met karten. In 2011 en 2012 werd hij derde in het wereldkampioenschap voor coureurs onder de 18. In 2013 maakte hij in de Franse Formule 4 zijn debuut in het formuleracen. Hij won die serie in zijn eerste jaar. Daarna reed hij nog in Eurocup Formula Renault 2.0, Formula Renault Alps en in de Europese Formule 3, waar hij reed voor het team van de Nederlander Frits van Amersfoort. In zijn eerste jaar GP3 werd hij nog vierde bij het team van ART Grand Prix, om vorig jaar kampioen te worden na twee raceoverwinningen en elf podiumplekken in totaal.

Het dodelijke ongeluk is het eerste in het formuleracen sinds de dood van Formule 1-coureur Jules Bianchi, eveneens Fransman, als gevolg van een zwaar ongeluk tijdens de Grote Prijs van Japan in 2014. Na diens dood werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen met als belangrijkste resultaat de introductie van de halo op de cockpits van de coureurs met ingang van 2017.