Bijna 2 miljoen mensen ontbreken in bevolkingsregister Assam

Bijna 2 miljoen mensen ontbreken in het nieuwe bevolkingsregister in de Indiase deelstaat Assam. Dat meldt persbureau AP zaterdag. Het nieuwe bevolkingsregister heeft als doel illegale immigratie in de deelstaat, die grenst aan Bangladesh, te bestrijden. Volgens critici is het echter vooral een poging om een deel van de moslimminderheid in Assam te deporteren naar Bangladesh.

Assams huidige Nationale Burgerregister stamt uit 1951. De deelstaat telde volgens dat register toen 8 miljoen inwoners. Voor de herziene versie hebben zo’n 33 miljoen mensen zich aangemeld. Om in dit nieuwe bevolkingsregister te worden meegeteld moeten mensen in de census van 1951 voorkomen, op de lijst van stemgerechtigden van vóór 24 maart 1971 staan, andere officiële documenten bezitten die bewijzen dat zij voor die datum in Assam woonden (huurcontracten of in Assam uitgegeven paspoorten bijvoorbeeld) of afstammelingen van zulke inwoners zijn.

120 dagen om burgerschap aan te tonen

Op een eerdere voorlopige lijst ontbraken nog vier miljoen mensen. Volgens de nieuwszender Al-Jazeera zijn in de definitieve lijst 31,1 miljoen mensen opgenomen en 1,9 miljoen mensen niet. In Assam zijn extra veiligheidsdiensten gestationeerd uit angst voor onrust na de publicatie van de definitieve lijst van het nieuwe bevolkingsregister.

De mensen die niet in het nieuwe bevolkingsregister voorkomen kunnen binnen 120 dagen proberen hun burgerschap aan te tonen bij speciaal daarvoor opgerichte rechtbanken. Zij zullen niet als buitenlanders worden aangemerkt, totdat zij al hun juridische mogelijkheden hebben uitgeput. Mogelijk verliezen ze in de tussentijd wel al hun stemrecht.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat de periode van 120 dagen te kort is en dat de speciaal opgerichte rechtbanken daardoor overbelast zullen raken. Zij zijn bang dat mensen die niet voorkomen in het nieuwe bevolkingsregister wel degelijk deportatie en gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Gecompliceerde relatie met ‘buitenlanders’

Assam, dat in het noordoosten van India ligt, heeft een gecompliceerde relatie met ‘buitenlanders’. Begin jaren tachtig leidden felle protesten tegen illegale migranten, veelal uit buurland Bangladesh, tot het Assam Akkoord. Daarin werd afgesproken dat iedereen die na 1971 (het begin van de oorlog in Bangladesh) de deelstaat illegaal was binnengekomen, zou worden gedeporteerd.

Maar tot deportaties kwam het vooralsnog zelden. Tot frustratie van de etnische Assamezen, die een groot wantrouwen koesteren jegens de Bengaalse minderheid in Assam, met name de moslims.