Bertens strandt wederom in derde ronde US Open

Kiki Bertens is er zaterdag in New York niet in geslaagd om voorbij de derde ronde van de US Open te komen. De Nederlandse tenisster, nummer zeven van de wereld, legde het af tegen de Duitse Julia Görges.

Bertens speelde een opmerkelijk matige wedstrijd voor haar doen, die zij verloor in twee sets. Görges, nummer 30 op de wereldranglijst, had al snel de overhand. Bertens serveerde niet goed, met zeven dubbele fouten, en straalde geen zelfvertrouwen uit. Het leidde na ruim een uur spelen in het Louis Armstrong Stadium tot de uitslag: 2-6, 3-6.

Wellicht was het de herinnering aan de vorige keer dat Bertens tegenover Görges stond, in de kwartfinale van Wimbledon, ook toen verloor ze van de Duitse.

Niet scherp

Afgelopen donderdag had Bertens nog een goede tweede ronde gespeeld tegen de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova, waarbij ze na een slechte start de wedstrijd herpakte en uiteindelijk in twee sets won.

Eenzelfde overwicht en kalmte wist ze in de derde ronde met Görges niet te bereiken. Tegenover Eurosport verklaarde Bertens dat ze geen goede dag had zaterdag. „Ik stond niet lekker op mijn benen, was niet scherp.”

Vorig jaar bleef de 27-jarige uit Wateringen ook al steken in de derde ronde van de US Open. En dit jaar was al geen goed grandslamjaar voor Bertens: in de Australian Open en op Wimbledon werd ze ook al in respectievelijk de tweede en de derde ronde uitgeschakeld.