Account Twitter-baas Jack Dorsey gehackt

Het account van Twitter-oprichter Jack Dorsey is vrijdag korte tijd gehackt geweest. Vanaf het account werden racistische en antisemitische tweets verstuurd. Ook werd een tweet verzonden waarin gesuggereerd werd dat op het hoofdkantoor van Twitter een bom zou liggen. Dat meldt persbureau Reuters. De tweets werden binnen een uur weer verwijderd. Dorsey heeft op Twitter meer dan vier miljoen volgers.

Twitter laat in een verklaring weten dat het bedrijf zelf niet gehackt is. Na een lek bij een mobiele provider kon iemand met het telefoonnummer van Dorsey het account overnemen. Het telefoonnummer was gekoppeld aan het Twitteraccount en hierdoor konden tweets verstuurd worden via een sms van het nummer. „Dat probleem is nu opgelost”, laat het bedrijf weten.

Het lijkt erop dat de tweets zijn verstuurd met Cloudhopper, een dienst waarmee tweets via sms verstuurd kunnen worden. Twitter kocht dit bedrijf in 2010. Vermoedelijk heeft een groep die zichzelf Chuckling Squad noemt het account gehackt.

In 2016 werd het account van Dorsey ook al eens gehackt. Toen was de groep OurMine verantwoordelijk. Zij hebben vorig jaar ook het Facebook-account van oprichter en directeur Mark Zuckerberg gehackt.