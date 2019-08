In bijna elke dialoog tussen agent Yolanthe en een man wordt geflirt

Alle televisie gaat om aandacht, maar sommige televisie is aandachtiger dan andere. Donderdag begon Powned, een omroep die aandacht jarenlang als het enige evangelie leek te koesteren, met TMI: Aandacht. Maar veel moeite om aandacht te trekken hadden de makers niet gedaan; er was vooraf amper iets over bekend.

Een verrassing dus: na vijf minuten had ik al drie keer gelachen! Het begon met kleurige animaties waarbij een voiceover (Paul Groot) goedgemutst vertelde over het belang van aandacht en aandacht trekken: „Ook politici worden er steeds beter in.” Waarna beelden volgden van Arie Slob die een bak onbegrijpelijkheden langzaam over de Tweede Kamer uitgoot. „Nee, hij dan weer niet”, luidde het commentaar.

Daarna belandde TMI: Aandacht bij wat TMI: Aandacht eigenlijk was: „Een meerdelige documentaire waarin Filemon Wesselink onderzoekt… Nee, we gaan proberen een programma zonder BN’ers te maken.” TMI bleek voor Too Much Information te staan, men beloofde uit te leggen „waarom Netflix je beter kent dan je vriendin, wat Fortnite te maken heeft met je vriendin en waarom het verstandig is in elke vergelijking je vriendin te betrekken”. En de makers begrepen ook wel dat ‘vriendin’ hier niet de correcte term was, maar „dit wordt gemaakt door een club boze witte… lesbo’s”. Dat diende er waarschijnlijk toe om ons er even aan te herinneren dat we naar Powned zaten te kijken.

Tussen de grappen en plagerijen door werd de aandacht van de kijker van ‘jongerenzender’ NPO3 gericht op de eigen hersenen. De mens heeft weliswaar een neocortex voor abstracties en morele vraagstukken, maar het is veel makkelijker de aandacht te trekken met zaken waar ons ‘reptielenbrein’ zich mee bezig houdt: seks en gevaar.

Vlot vlogen we door riooljournalistiek, algoritmes en clickbait. Zo blijkt de ideale lengte van een kop op Facebook vijftien woorden en op LinkedIn tien. Geen feiten die de wereld veranderen, maar TMI: Aandacht valt te prijzen om de creativiteit waarmee een nieuwe vorm wordt gezocht voor populair-wetenschappelijke televisie. Met een paar jonge wetenschappers, clipjes en vrolijke animaties, een hoog tempo en een eigen toon.

De makers (productiebedrijf Human Factor, waar ook Zondag met Lubach wordt gemaakt) hebben daarbij goed gekeken naar de duizenden snelle video’s over alle mogelijke onderwerpen die door YouTube zwerven. Geen revolutie dus, maar wel een programma dat zich onderscheidt van de dagelijkse eenvormigheid op de Nederlandse televisie.

Ik zat nog helemaal vol met de informatie over aandacht, neocortex en reptielenbrein toen ik de eerste aflevering van DNA terugkeek, SBS’ ambitieuze nieuwe detectiveserie met Yolanthe Cabau van Kasbergen in een hoofdrol.

Zou het voer blijken voor mijn neocortex? Al snel werd duidelijk dat de scenaristen hoofdzakelijk hun reptielenbrein achternagelopen waren. Moordonderzoek of niet, in vrijwel elke dialoog tussen Cabau van Kasbergen en een mannelijke tegenspeler zat een toespeling op daten, vriendjes of seks. De kijker mocht kennelijk niet vergeten dat Cabau weliswaar een intelligente rechercheur speelde, maar ook een aantrekkelijke vrouw is. (Er wordt overigens niet zo heel erg goed geacteerd in DNA; de aanwezigheid van Hans Kesting berust denk ik op een verloren weddenschap.)

Halverwege de aflevering trok een glazenwasser op straat de aandacht van Cabaus personage. Ze gaf de man een visitekaartje met de mededeling dat ze thuis ook nog wel een klusje voor hem had. Het vervolg kon mijn reptielenbrein uittekenen – en het uwe vast ook.