Wat Rotterdam voor het Eurovisie Songfestival betaalt, blijft geheim

Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar in Ahoy Rotterdam gehouden, zo maakte de publieke omroep vrijdag bekend in een promofilmpje met Duncan Laurence, die vorig jaar de Europese zangwedstrijd won.

De halve finales zijn op 12 en 14 mei, de finale op zaterdag 20 mei. De veertiende mei is voor Rotterdam een beladen datum: in 2020 is het dan precies tachtig jaar geleden dat de stad werd gebombardeerd door de Duitsers. Wethouder Said Kasmi (D66, Cultuur en Toerisme) zei bij de persconferentie vrijdag: „De twee gebeurtenissen willen we met alle respect, op een mooie manier bij elkaar laten komen.”

De gemeente moet nog kiezen uit twee, nog onbekende locaties voor een Eurovision Village: een muzikaal bij-festival met verrassingsoptredens van bijvoorbeeld Eurovisiesterren van nu en vroeger. Vijf vragen over het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

1 Waarom Rotterdam?

Volgens de organisatie heeft de locatie de doorslag gegeven bij de keuze. Tegen de NOS zei producent Sietse Bakker dat Ahoy „de meest geschikte locatie is om drie state of the art tv-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers”. Ahoy is gewend om grote evenementen te organiseren. Het zalencomplex kan 16.000 man publiek aan en herbergde eerder de MTV Awards en het Junior Songfestival.

Bij het festival is het traditie dat het winnende land de eerstvolgend editie organiseert. Na de overwinning van de Nederlandse inzending, Duncan Laurence, afgelopen mei in Tel Aviv, begon de organisatie van de editie in 2020. Hiervoor konden steden een plan indienen bij de publieke omroep NPO. Deze koos uit vijf steden, naast Rotterdam waren dat Maastricht, Den Bosch, Arnhem en Utrecht.

2 Wat gaat dat Rotterdam kosten?

Het bod van Rotterdam is nog vertrouwelijk. Dat wordt waarschijnlijk pas in september bekendgemaakt, als het college van burgemeester en wethouders in de gemeenteraad een dekkingsvoorstel doet. Provincie Zuid-Holland draagt in ieder geval 1 miljoen euro bij.

In ruil voor het organiseren krijgt Rotterdam er veel wereldwijde stadspromotie voor terug, en een directe instroom van buitenlandse toeristen.

De verslagen concurrent, Maastricht, bood 18,3 miljoen euro, waarvan 6,5 miljoen van de provincie Limburg zou komen. Dat is flink meer dan de gebruikelijke stadsbijdrage. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) over de Limburgse vrijgevigheid: „De provicie Zuid-Holland heeft een andere relatie met zijn steden dan Limburg.”

De stedenstrijd om het festival is voor de organisatie ook een middel om de prijs op te drijven: het festival kost 20 tot 30 miljoen. De EBU, de vereniging van Europese publieke omroepen, draagt zes miljoen bij – die worden opgebracht door de deelnemende Europese publieke omroepen. De resterende miljoenen moet de publieke omroep NPO, die het festival organiseert, zelf bijeen halen. Een flinke bijdrage van de stad, in bijvoorbeeld beveiliging, huur van de hallen en verblijf, is dan zeer welkom.

Premier Rutte zei vorig jaar al direct dat het rijk niet wil meebetalen. Maar Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, zei in Rotterdam dat er toch wordt gesproken over een mogelijke rijksbijdrage.

3 Waarom is het zo duur?

Het kan veel goedkoper. De edities in Malmö (2013) en Stockholm (2016) kostten respectievelijk 14 en 15 miljoen euro. De EBU heeft ook een budgetneutraal draaiboek voor armlastige landen. Wie het slim aanpakt, zoals Finland in 2007, kan de investering terugverdienen; aan kaartverkoop, sponsoring, merchandise, televoting. Dat leverde toen twaalf miljoen euro op. De stad Stockholm verdiende het geld meteen terug aan Eurovisie-toeristen.

De meeste landen willen niet beknibbelen, maar juist flink uitpakken. Het festival is een ideaal moment voor urenlange reclame voor stad en land. En het aantrekkelijke van het festival is juist de extravaganza. Daar horen grote getallen bij. Zo’n 200 miljoen kijkers wereldwijd (de finale had vorig jaar in Nederland 4,4 miljoen kijkers); er zitten tienduizend mensen in de zaal, en achter de schermen lopen 4.500 medewerkers rond (waarvan een derde pers, een derde delegaties). Dat mag wat kosten.

4Wie organiseert het?

Het Eurovisie Songfestival is van de EBU. De Nederlandse uitvoering is van AVROTROS samen met NOS Evenementen, de afdeling die ook live-registraties van bijvoorbeeld Koningsdag of herdenkingen organiseert. Producent is Sietse Bakker die in dienst van de EBU al diverse buitenlandse edities leidde. Regisseurs zijn Marnix Kaart (Uitmarkt, Vrienden van Amstel live, Toppers in Concert) en Marc Pos (Televizier-Ring Gala, het Prinsengrachtconcert).

5Kan ik ernaartoe?

Zeker. Het is waarschijnlijk wel een beetje duur. Vorig jaar in Tel Aviv kostten de kaartjes tussen de 183 and 415 euro. Je kunt kaartjes kopen voor de negen shows: zes repetities, twee halve finales en een finale. De kaartjes komen eind dit jaar of begin volgend jaar op de markt. De mensen die vooraan staan en altijd zo geestdriftig met vlaggen zwaaien, zijn lid van een van de Eurovisie-fanclubs. Voor hen zijn ticket-pakketten gereserveerd via de fanclubs. Rotterdam wil het festival ook toegankelijk maken voor minder vermogende mensen.

Met medewerking van Arjan Rienks