Voormalig FVD-lid Henk Otten doet aangifte tegen partij wegens smaad

Eerste Kamerlid Henk Otten heeft vrijdag aangifte gedaan tegen zijn oude partij Forum voor Democratie wegens smaad en laster. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie zal zich waarschijnlijk richten op partijleider Thierry Baudet, medebestuurder Rob Rooken en adviseur Paul Frentrop, laat Otten weten aan persbureau ANP.

Otten, zelf mede-oprichter en oud-penningsmeester van FVD, werd eind juli uit de partij gezet. Volgens de partijtop heeft hij fraude gepleegd met partijgeld en overheidssubsidies. Otten zelf ontkent. Hij noemt het interne onderzoek waaruit „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag” door hem zouden blijken, een „flutrapport”. In dat onderzoek is geen wederhoor gepleegd, zegt hij vrijdag tegen NU.nl. Volgens hem is het rapport alleen bedoeld om hem te beschadigen.

Otten wil zijn naam zuiveren. Hij zegt zelf dat hij geroyeerd is als lid van de partij omdat hij zich kritisch heeft uitgelaten over de koers van FVD-leider Baudet. Hij kreeg daarover afgelopen dinsdag bijval van Theo Hiddema. Het Tweede Kamerlid zei in een voor het televisieprogramma Jinek opgenomen item het vertrek onnodig te vinden. Volgens Hiddema is Otten uit de partij gezet om „persoonlijke sentimenten”. In De Limburger liet het Kamerlid daags daarna weten dat hij in het segment geen afstand nam van Baudet.

Eigen partij na vertrek

De top van FVD heeft nog niet gereageerd op Ottens aangifte. Baudet had eerder aangegeven zelf aangifte te willen doen tegen Otten, maar heeft dat uiteindelijk gelaten. Een dergelijke stap zou volgens hem te veel tijd en geld kosten en zijn partij niets opleveren.

Otten heeft na zijn vertrek bij FVD een eigen vooralsnog naamloze fractie opgericht in de Eerste Kamer. Twee mede-senatoren hebben FVD verlaten om zich daarbij aan te sluiten.