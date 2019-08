Verzetsstrijder Harry Cohen (99) overleden

De verzetsstrijder Harry Cohen is donderdag overleden in Amsterdam. Dat heeft de uitgeverij Amphora Books, dat vorig jaar een boek over Cohens activiteiten bij het verzet publiceerde, vrijdag laten weten.

Cohen is 99 jaar geworden. Hij is een half jaar na de dood van zijn vrouw Sieny Cohen-Kattenburg overleden. De in 1920 in Utrecht geboren Cohen werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als koerier voor de Joodse Raad. In 1943 ontmoette hij Sieny Kattenburg. Zij hielp met het wegsmokkelen van joodse kinderen op een crèche in Amsterdam.

Direct onderduiken na trouwen

Daar werden in opdracht van de nazi’s baby’s en peuters opgevangen wier ouders hun deportatie afwachtten. Intern gehuisveste medewerksters, onder wie Sieny, zorgden er echter voor dat kinderen door verzetsleden uit de crèche konden worden gehaald. Via dat systeem zijn naar schatting zeshonderd kinderen gered van deportatie.

Het stel trouwde kort na hun eerste ontmoeting. Harry en Sieny moesten direct daarna onderduiken; veel leden van hun beider families waren al opgepakt. Ze verbleven op een onderduikadres in Nieuw-Vennep tot de bevrijding van Nederland in 1945.

In 1953 emigreerde het stel naar de Verenigde Staten en later naar Mexico. In 1975 keerden zij terug naar Nederland. Daar ontstond veel aandacht voor Sieny’s verzetswerk in de crèche. Zij hield daarover lezingen, samen met Harry. Vorig jaar verscheen een dubbelbiografie over het echtpaar. De uitgeverij Amphora Books noemt Harry Cohen een „humorvolle, creatieve man”.