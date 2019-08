Toekomst Great Barrier Reef nog onzekerder dan gedacht

De toekomst van het Australische Great Barrier Reef ziet er somber uit. Het overheidsorgaan dat het grootste rif op aarde beheert, heeft het vooruitzicht van het ecosysteem in het rif in een vijfjaarlijks rapport als „zeer slecht” bestempeld. Het is de eerste keer dat deze kwalificatie wordt gegeven; eerder beoordeelde de Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) de toekomst van het rif als „slecht”.

Volgens de GBRMPA verkeert het rif momenteel op een „kritiek punt” en moet „onmiddellijk, continu en versneld” actie ondernomen worden om de situatie te verbeteren. Klimaatverandering vormt de grootste bedreiging voor het rif. Het agentschap stelt dat hier op lokaal, nationaal en internationaal niveau harder tegen moet worden opgetreden. Ook heeft de ontwikkeling van industrie en gebouwen aan de kust bij het rif een negatieve invloed.

Door deze veranderingen is onder meer de temperatuur van het zeewater de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft invloed op alle vormen van zeeleven in het rif. Vooral het koraal is erg gevoelig voor temperatuurstijging. Als het water te warm wordt, stoten de zeedieren de algen af die de kleur aan koraal geven en zorgen voor de energievoorziening. Het koraal verbleekt hierdoor en kan zelfs volledig afsterven.

2 miljard dollar

Er is al een aantal projecten opgestart om het koraal sterker te maken, schrijft de GBRMPA. Zo worden zogenoemde no take-gebieden beter gecontroleerd. Hier mag onder meer niet gevist, gejaagd en geboord worden. Ook is er actie ondernomen om de uitbraak van een bepaalde zeester die koraal afbreekt in te perken.

De GRMBPA benadrukt dat deze acties „een echte, meetbare en positieve invloed” op het Great Barrier Reef hebben, maar dat het niet voldoende is om het gebied te redden. De Australische overheid en die van deelstaat Queensland trekken het komende decennium 2 miljard Australische dollar (1,2 miljard euro) uit voor de bescherming van het rif.

Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld. In deze riffen zijn de meest gevarieerde ecosystemen ter wereld te vinden. Het koraal speelt hierbij een belangrijke rol: in het rif vinden vissen en andere zeedieren eten, kunnen ze zich verschuilen en leggen ze eieren. Ook spelen de riffen een rol als golfbreker, wat de kustlijn beschermt tegen grote golven.

Ook is er een economisch belang: Australië verdient jaarlijks meer dan 1,5 miljard dollar (914 miljoen euro) aan toerisme in het Great Barrier Reef. Ook gebruiken vissers de riffen omdat vissen zich hier ophouden.