Schrijver Wytske Versteeg wint Frans Kellendonkprijs

Schrijver Wytske Versteeg heeft de Frans Kellendonkprijs 2020 gewonnen. De Maatschappij der Nederlandse Letteren kent de 36-jarige romancier en essayist de driejaarlijkse prijs toe voor haar oeuvre, onder meer omdat daarin „de menselijke conditie op vele manieren via de verbeelding wordt geëxploreerd”.

De prijs, die begin april in Leiden zal worden uitgereikt, is een onderscheiding voor literair Nederlandstalig werk van een auteur die „bij voorkeur jonger dan 40 jaar” is. Diens schrijven moet uitmunten „door de intellectuele onafhankelijkheid en de oorspronkelijke visie op de maatschappelijke of existentiële problematiek”.

De jury, bestaande uit schrijvers Maarten Asscher en Manon Uphoff en universitair docent literatuur Esther Op de Beek, roemt het werk van Versteeg omdat het de ambitie koestert „om de kwetsbaarheid en de complexiteit van alle menselijk streven op de lezer over te brengen”.

Lees ook dit interview met Wytske Versteeg: ‘Ik wil niet pleasen’

Oeuvre

Versteeg debuteerde in 2012 met het veelgeprezen De wezenlozen, een roman over een gezin dat uit elkaar valt. Een jaar later verscheen Boy, over een jongen die in de zee verdwijnt. Dat boek werd door recensenten wisselend ontvangen, maar de BNG Bank beloonde het met de Nieuwe Literatuurprijs, een onderscheiding voor „jonge schrijvers met een jong oeuvre”.

In 2015 volgde Quarantaine, een verhaal over een plastisch chirurg die wordt geconfronteerd met zijn gebrek aan medeleven, door NRC geroemd als „een feest om te lezen”. Twee jaar later schreef Versteeg haar jongste boek Grime, waarin een spookachtige gedaante rondwaart die de hoofdpersonages onrust en angst inboezemt.

De Frans Kellendonkprijs, waaraan een geldbedrag van 5.000 euro is verbonden, is vernoemd naar de auteur van onder meer Mystiek Lichaam (1986), die in 1990 op 40-jarige leeftijd overleed. Eerdere winnaars waren Hanna Bervoets (2017), Esther Gerritsen (2014), Arnon Grunberg (2011) en Maxim Februari (2008).