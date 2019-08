Schiphol verliest kort geding van FNV: beveiligers mogen staken

Schiphol mag protestacties door beveiligingspersoneel aanstaande zondag niet verbieden. Rechtbank Haarlem besloot vrijdag in een door de luchthaven aangespannen kort geding in het voordeel van de beveiligers die betere arbeidsvoorwaarden eisen.

Hun vakbond FNV dreigde met werkonderbrekingen omdat Schiphol onvoldoende tegemoetkwam aan eisen over de aanbesteding voor beveiligingscontracten. Volgens FNV zijn de beveiligers er de dupe van dat de luchthaven bij aanbestedingen niet van beveiligingsbedrijven eist dat die de cao voor particuliere beveiligers volgen. FNV had Schiphol tot vrijdagmiddag 17.00 uur gegeven om over de brug te komen, waarop de luchthaven de tegenaanval koos middels een kort geding.

Volgens Schiphol maken Europese aanbestedingsregels de eis van FNV onmogelijk. Ook is de luchthaven bang dat de acties zondag voor overlast zullen zorgen voor reizigers. Maar de rechter volgde de juridische argumentatie van Schiphol niet en oordeelde dat de aangekondigde protestacties proportioneel zijn.

Volgens FNV-woordvoerder Joost van Doesburg wil de vakbond aanstaande zondag een zogeheten estafettestaking houden. Dat houdt in dat groepjes beveiligers bij de handbagage afwisselend het werk een half uur neerleggen. Dit leidt volgens Van Doesburg inderdaad mogelijk tot overlast bij reizigers. Zij moeten rekening houden met langere wachttijden bij de controles.

Onderhandelingen met KLM

Vrijdag verstreken ook twee ultimatums die FNV had gesteld aan KLM. De vakbond had loonsverhoging, meer vaste contracten en voordeliger roosters voor grondpersoneel geëist, maar was niet tevreden over het voorstel dat de luchtvaartmaatschappij deed. Het tweede ultimatum ging over betere arbeidsvoorwaarden voor personeel bij de cateraar van KLM. Ook daar vond FNV de door de luchtvaartmaatschappij aangeboden loonsverhoging onvoldoende. KLM biedt een cao voor drie jaar waarin medewerkers in drie stappen 6 procent meer loon krijgen.

Nadat de ultimatums vrijdag waren verstreken, kondigde FNV acties aan. Hoe het protest van het grondpersoneel eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Werknemers bij de cateraar zullen dit weekend „precies volgens de regels” werken. Ook zullen ze de komende dagen niet overwerken, aldus FNV. Daardoor vertrekken vliegtuigen mogelijk niet op tijd of zonder maaltijden aan boord.