Protestleider Joshua Wong weer opgepakt in Hongkong

Joshua Wong, het 22-jarige kopstuk van de pro-democratische beweging in Hongkong, is vrijdagochtend op straat gearresteerd, omdat hij wordt verdacht van deelname aan illegale samenkomsten. Zijn arrestatie is bevestigd door de politie van Hongkong.

Wong is de leider van de politieke organisatie Demosisto, die streeft naar zelfbeschikking voor Hongkong. Hij zat eerder gevangen voor zijn rol in de pro-democratische protesten van 2014, de zogeheten Gele-Paraplubeweging. Na zijn vrijlating voegde hij zich meteen bij de huidige protesten.

Wong werd volgens een tweet van Demosisto „op klaarlichte dag en op straat in een particulier minibusje geduwd”. Hij is overgebracht naar het hoofdbureau van politie.

Arrestatiegolf in Hongkong

Zijn arrestatie staat niet alleen. Ook drie andere activisten zijn inmiddels opgepakt. Het gaat om Andy Chan, Agnes Chow en Ivan Lam.

Chow wordt net als Wong verdacht van deelname aan illegale samenkomsten. Zij is ook lid van Demosisto en werd vrijdagochtend in haar huis aangehouden. Ivan Lam is de voormalige voorzitter van Demosisto.

Andy Chan, lid van de inmiddels verboden Nationale Partij van Hongkong, werd donderdagavond al opgepakt toen hij op het punt stond een vlucht te nemen naar Japan. Zijn partij streeft naar onafhankelijkheid van Hongkong. Chan wordt verdacht van relschoppen en van het aanvallen van een politieman.

Daarmee is er sprake van een kleine arrestatiegolf aan de vooravond van nieuwe protestacties in Hongkong. Voor zaterdag staat een grote demonstratie gepland, maar de politie heeft die inmiddels verboden, omdat die zou kunnen leiden tot „verwoestingen op grote schaal en een verstoring van de openbare orde”, aldus de politie.

De demonstratie wordt georganiseerd door een groep die er eerder juist in slaagde om zeer grootschalige, voor het overgrote deel vreedzame massademonstraties te organiseren waar op het hoogtepunt volgens de organisatoren zo’n 2 miljoen mensen aan hebben deelgenomen.

Voor maandag en dinsdag staat een algehele staking op het programma. Scholieren en studenten worden daarnaast opgeroepen tot een schoolstaking die deze maandag moet ingaan. Demonstranten willen ook het vliegveld weer blokkeren op zondag en maandag: niet op het vliegveld zelf, want daar mogen ze niet in, maar door ‘weekendjes weg’ te gaan rondom het vliegveld en zo de toegangswegen te blokkeren.