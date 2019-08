Politie legt beslag op computer en telefoons van eigenaar doneersite

De politie heeft vrijdag beslag gelegd op de computer en telefoons van Dream or Donate-eigenaar Robert-Jan Mastenbroek. Afgelopen week haalde Mastenbroek de doneersite uit de lucht. Gebruikers van de site vrezen dat ze het toegezegde geld niet meer zullen ontvangen. Vooralsnog vindt er een „vooronderzoek plaats”, aldus een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Naar aanleiding daarvan kan het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging.

Dinsdagavond ging de Nederlandse crowdfundingwebsite plots op zwart. Dream or Donate, opgericht in 2013, afficheerde zich als „de snelste en meest effectieve manier van online geld inzamelen” en werd gebruikt door Nederlanders die met donaties ‘dromen’, vaak onvergoede medische behandelingen of speciaal vervoer, in vervulling wilden laten gaan. Volgens statistieken op een gearchiveerde versie van de website werd in totaal ruim 5,8 miljoen euro gedoneerd.

De 29-jarige eigenaar van Dream or Donate Robert-Jan Mastenbroek, een voormalige it-ondernemer die tegenwoordig door het leven wil gaan als Broer Rasta, beweerde woensdag dat zijn website „een aantal maanden geleden” gehackt is en dat hij het platform daarom offline heeft gehaald. Kwaadwillenden hadden hem afgeperst en bovendien de tellers van de verschillende crowdfundingacties gemanipuleerd. Bewijs leverde Mastenbroek niet, ondanks meerdere verzoeken. Aangifte deed hij evenmin, want dat zou zinloos zijn. „De hackers zijn grondig te werk gegaan en hebben alleen gecommuniceerd via versleutelde kanalen en met Bitcoins die zij ontraceerbaar hebben laten uitkeren”, schreef hij in een woensdag verspreide verklaring.

Landgoed in de verkoop

De verklaringen van Mastenbroek voeden de scepsis onder de gedupeerden. Mastenbroek beweert dat het allemaal goed komt. „Niemand hoeft zich zorgen te maken over mogelijk geld dat nog uitbetaald moet worden.” Wel wil Mastenbroek dat iedere donateur bewijs levert, omdat hackers „neppe donaties” aan „de aangepaste en gemanipuleerde database” toegevoegd zouden hebben. Het verschil met de daadwerkelijke opbrengst van de goede doelen-campagnes paste Mastenbroek naar eigen zeggen bij, tot dit niet meer ging. De gebruikers van de website krijgen naar zijn schatting nog zo’n 40.000 tot 50.000 euro van hem.

Die schatting lijkt - gelet op de veelvoud aan gedupeerden die op duizenden euro’s aan donaties rekenden - aan de lage kant. Om de kosten te dekken, gaat Mastenbroek zijn Landgoed Oergoed in Witharen in de verkoop zetten. Op de landgoed wilde hij een „biologisch-dynamische” gemeenschap stichten. De villa heeft een waarde van zo’n 950.000 euro en zal zo „de uitstaande bedragen ruimschoots dekken en mogelijke extra kosten ook dekken”, schrijft Mastenbroek. Ook de dure inboedel van het landgoed staat op Marktplaats, waaronder een Fisker Karma, een hybride sportwagen met een nieuwprijs van een 114.00 euro. Voor 30.000 euro staat de wagen op Marktplaats.

Aangiftes gedupeerden

Slachtoffers denken dat ze naar het opgehaalde geld voor hun droom kunnen fluiten. In een Slack-kanaal van gedupeerden beraden zij zich op stappen. Verschillenden hebben aangifte gedaan. Tot nu is één aangifte bij de politie bevestigd, zegt een woordvoerder van politie Oost-Nederland: „Maar aangiftes kunnen uit heel Nederland komen, dus volgende week hebben we meer zicht op de hoeveelheid aangiftes.”

Inmiddels staat Royce de Vries, van het advocatenkantoor De Vries & Kasem, meerdere gedupeerden bij. Binnenkort organiseert de advocaat een bijeenkomst. De Vries: „Om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, informatie te verzamelen en te kijken wat mogelijke stappen tegen deze meneer en zijn onderneming zijn.”