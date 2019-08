Orkaan Dorian kan ‘absoluut monster’ worden, zegt Trump

De orkaan Dorian die de kust van de Amerikaanse staat Florida nadert, kan een „absoluut monster” worden, heeft president Donald Trump donderdag gezegd. Hij zegde een bezoek aan Polen af wegens de orkaan, die naar verwachting maandag in Florida aan land zal komen als een categorie 4, met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur.

„Alle tekenen wijzen erop dat hij hard zal toeslaan en dat hij erg groot wordt”, aldus Trump in een videoboodschap op Twitter. Mogelijk wordt Dorian de zwaarste storm in Florida sinds de orkaan Andrew het zuiden van de staat verwoestte in 1992. Volgens het National Hurricane Center in Miami neemt het risico op „verwoestende wind van orkaankracht” toe.

Dorian komt volgens voorspellingen ergens tussen de Florida Keys en het zuiden van de aangrenzende staat Georgia aan land - een afstand van ongeveer 800 kilometer. Omdat nog onduidelijk is welk deel van Florida het hardst door Dorian zal worden getroffen, zijn er nog geen evacuatiebevelen. Inwoners van de staat hamsteren voedsel en brandstof, en timmeren ramen dicht. Grote supermarkten in de staat kampen met lege schappen.

Noodtoestand afgekondigd

Volgens meteorologen kunnen kustgebieden van Florida te maken krijgen met 13 tot 25 centimeter regen, en plaatselijke uitschieters tot 38 centimeter. Dat kan leiden tot gevaarlijke overstromingen. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft de noodtoestand afgekondigd, zodat hij zo nodig de Nationale Garde kan inschakelen.

Onder de plaatsen die mogelijk in het directe pad van de orkaan liggen is Palm Beach, waar het buitenverblijf Mar-a-Lago van Trump is gelegen.

Op sociale media leidde dat vooruitzicht tot discussie. De Canadese oud-premier Kim Campbell schreef op Twitter dat ze hoopt op een „voltreffer op Mar-a-Lago”. Anderen vonden die opmerking „walgelijk”.

Dorian is al als een orkaan van categorie 2 over de Virgin Islands en Puerto Rico getrokken. Daar zijn de gevolgen meegevallen. Ook de Bahama’s lopen nog gevaar. Het orkaanseizoen in de regio bereikt meestal tussen half augustus en eind oktober een hoogtepunt.