Oranjevrouwen verpletteren Estland in eerste kwalificatieduel EK

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond met 0-7 gewonnen van Estland. In Tallinn speelden de voetbalvrouwen hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK in 2021.

Nederland was vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk het bovenliggende team. In de 27ste minuut schoot spits Vivianne Miedema de bal van afstand in de rechter bovenhoek. Vervolgens ging het snel: vier minuten later tikte Jill Roord van dichtbij binnen nadat de bal terugkwam van de onderkant van de lat. In de 40ste minuut schoot Sherida Spitse een vrije trap op zo’n twintig meter van de goal binnen.

Ook in de tweede helft ondervonden de Oranjevrouwen weinig tegenstand van de Esten. Zes minuten na de rust schoot specialist Spitse nogmaals een vrije trap raak, deze keer in de linker onderhoek. In de 69ste minuut tikte Miedema een harde pass van de kort daarvoor ingevallen Shanice van de Sanden binnen bij de tweede paal: 0-5.

Slotfase

De Esten kwamen er niet meer aan te pas en ook in de slotfase was Oranje superieur. In de 81ste minuut schoot Dominique Bloodworth een vrije trap van Spitse binnen. Even later was het invaller Ellen Janssen die profiteerde van een fout van een van de Estse verdedigers en vervolgens de bal over hun keeper kopte.

De volgende kwalificatiewedstrijd van Nederland is dinsdag in Heerenveen. Dan spelen de vrouwen om 20.00 uur tegen Turkije.