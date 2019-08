NS in gesprek met nabestaanden verzetsstrijders over compensatie

De NS gaat in gesprek met nakomelingen en vertegenwoordigers van gedeporteerde verzetsstrijders over een eventuele compensatieregeling. Dat meldt Trouw vrijdag. Verzetsmensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NS per spoor naar kampen zijn vervoerd, vallen buiten de regeling voor gedeporteerden die de NS deze zomer in het leven riep.

De Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) maakte kort na de bekendmaking van de compensatieregeling in augustus al bezwaar bij de NS, omdat zij vond dat verzetsstrijders daarin werden vergeten. Een woordvoerder van de NS zegt tegen Trouw dat het spoorbedrijf met vertegenwoordigers van de verzetsstrijders in gesprek wil over een mogelijke collectieve compensatie, zoals een monument of onderwijsprogramma. Een gesprek daarover vindt volgens Trouw plaats op 3 oktober.

Joden, Roma en Sinti die in opdracht van de Duitse bezetter door het spoorbedrijf zijn gedeporteerd, kunnen sinds augustus een claim indienen bij de NS. Volgens Trouw heeft de NS inmiddels drieduizend claims binnengekregen. Joden, Roma en Sinti die de kampen overleefden ontvangen per persoon 15.000 euro, weduwen en weduwnaars hebben recht op de helft van dat bedrag. Zijn beide ouders overleden, dan ontvangen de kinderen gezamenlijk een bedrag van 5.000 euro.