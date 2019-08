Nabestaanden MH17 vragen Maleisische premier om terughoudendheid

Nabestaanden van slachtoffers van de MH17-vliegramp willen dat de Maleisische premier Mahathir Mohamad stopt met het zaaien van verdeeldheid. Dat schrijft de Stichting Vliegramp MH17 in een brief aan de premier, die vrijdag door het AD is gepubliceerd.

Volgens de stichting, die de belangen behartigt van de nabestaanden, zijn uitspraken van de Maleisische premier „strijdig met de waarheid” en met „internationaal gemaakte afspraken”. Mahathir zei eerder dit jaar nog te twijfelen aan het feit dat het vliegtuig werd neergehaald door een Russische Boek-raket, zoals het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar de ramp, heeft geoordeeld.

Verdeeldheid en verwarring

Opvallend genoeg stemde de Maleisische regering ook in met de unaniem aangenomen resolutie 2166, waarmee de VN-Veiligheidsraad in juli 2014 erkende dat het toestel van Malaysian Airlines was neergeschoten. Volgens de nabestaanden zaait Mahathir met zijn uitspraken verdeeldheid en verwarring over het Maleisische standpunt en dient hij de belangen van nabestaanden niet. „Ondanks alle vastgelegde afspraken en uitspraken moeten wij helaas vaststellen dat u bij voortduring de integriteit en onafhankelijkheid van het onderzoek van het JIT in twijfel trekt”, aldus de stichting.

Vlucht MH17 was op 17 juli 2014 op weg van Amsterdam naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Boven Oost-Oekraïne werd het vliegtuig neergehaald door een raket van de pro-Russische separatisten. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het JIT maakte in juni bekend dat drie Russische mannen en een Oekraïner worden vervolgd voor het invoeren van de Boek-raket uit Rusland. De rechtszaak tegen de vier begint in maart volgend jaar.