Loting Europa League: PSV en Feyenoord naar Portugal, AZ tegen Manchester United

PSV is in de groepsfase van de Europa League onder meer ingedeeld bij Sporting Lissabon. Dat heeft de loting voor het tweede Europese toernooi vrijdag in Monaco bepaald. Ook Feyenoord heeft met FC Porto een Portugese tegenstander. AZ neemt het op tegen Manchester United.

PSV werd in groep D ingedeeld met naast Sporting Lissabon, waar voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer coach is, ook het Noorse Rosenborg BK en het Oostenrijkse LASK Linz als tegenstander. Feyenoord neemt het naast FC Porto in groep G ook op tegen het Zwitserse Young Boys en het Schotse Rangers FC. De Rotterdamse club won in 2002 als laatste Nederlandse club de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

AZ, dat donderdag na verlenging het Belgische Royal Antwerp uitschakelde in de laatste voorronde, komt in groep J naast Manchester United ook het Servische Partizan FK en FC Astana uit Kazachstan tegen. De Alkmaarders zullen hun thuiswedstrijden in het Europese toernooi in het stadion van ADO Den Haag afwerken. Het dak van het eigen AFAS-stadion stortte ruim twee weken geleden in en moet worden hersteld.

Eden Hazard werd in Monaco uitgeroepen tot beste speler van de vorige editie van het Europa League-toernooi. De Belgische aanvaller – nu speler van Real Madrid – won vorig seizoen met Chelsea de finale van Arsenal.

Champions League

Donderdag al werd de loting voor de groepsfase van de Champions League verricht. Ajax werd in groep H gekoppeld aan het Engelse Chelsea, het Spaanse Valencia en LOSC Lille uit Frankrijk. Vorig jaar reikten de Amsterdammers nog tot de halve finale in dat toernooi. Een doelpunt in blessuretijd van Tottenham Hotspur voorkwam een finaleplaats.