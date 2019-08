Kredietbeoordelaar Fitch: Argentinië is wanbetaler

Het Amerikaanse Fitch bestempelt het Zuid-Amerikaanse land vrijdag tot wanbetaler en verlaagde de rating. Argentinië is nu ingeschaald op het niveau ‘Restricted Default’, een indicatie dat investering in het land „zeer risicovol” is. Daarmee reageert de beoordelaar, net als andere bureaus, op de financiële crisis in Argentinië, melden internationale persbureaus.

Volgens het Amerikaanse Fitch kan Argentinië niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Deze verlaging van de status van Argentinië komt enkele dagen nadat president Mauricio Macri noodmaatregelen aankondigde. Zo is besloten om de afbetalingen op staatsleningen op te schorten.

Met hun waarderingen geven kredietbeoordelaars aan hoe groot de kans is dat een land failliet gaat. Argentinië kampt met een recessie en een valutacrisis. Begin augustus kwam de peso in een vrije val. Dat was een reactie op de uitslag van een voorronde van de aanstaande verkiezingen. De linkse oppositie - die een grotere rol voor de overheid wil in de economie - kreeg meer stemmen dan de huidige, centrum-rechtse regering van Macri. De verkiezingen zijn in oktober.

Ook Standard & Poor’s (S&P) bestempelde het land donderdag al tot wanbetaler. Een dag later stelde het de categorisering wat bij omdat de regering nieuwe voorwaarden voor de korte staatsleningen in liet gaan. Argentinië blijft bij dat bureau wel op een lage rating steken.