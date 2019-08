In Spanje weten ze al wat Roda JC te wachten staat: ‘Deze man ruïneert je club’

Wat is het nieuws? Mauricio Garcia de la Vega, beoogd clubeigenaar van Roda JC , heeft verzwegen dat hij zijn licentie als spelersmakelaar is kwijtgeraakt als gevolg van financiële malversaties.

, heeft verzwegen dat hij zijn licentie als spelersmakelaar is kwijtgeraakt als gevolg van financiële malversaties. Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Mexicaan vaker financiële conflicten heeft gehad, met clubs, spelers en banken.

heeft gehad, met clubs, spelers en banken. Rondom Roda is ernstige bezorgdheid ontstaan nu blijkt dat er een deal is gesloten met een malafide geldschieter.

Met liefde heeft hij zijn voetbalclub jarenlang onderhouden. Maar Frits Schrouff kan het niet meer. Het is begin 2019 en met een ernstige ziekte onder de leden voelt de Limburgse zakenman dat het tijd is om de zorg voor Roda JC aan een ander toe te vertrouwen.

De voorbije vier jaar stak de molenaarszoon uit Schaesberg twintig miljoen euro in de club, maar hij hoeft niets voor zijn aandelen (79,8 procent) te hebben. Schrouff heeft geen kinderen om geld aan na te laten en is bang dat mensen denken dat hij aan Roda wil verdienen. Hij stelt slechts één voorwaarde: dat de nieuwe eigenaar hem garandeert dat Roda kan blijven voortbestaan, dat schulden worden weggewerkt en dat de club er weer bovenop komt.

Het lijkt een simpele eis, maar Schrouff laat zich niet zomaar overtuigen. Gehard door het zakenleven – Schrouff werd rijk als een van de eerste importeurs van loempia’s en andere Aziatische producten – is hij wantrouwend. Bij lang niet iedereen heeft hij een goed gevoel, tot hij Mauricio Garcia de la Vega tegenover zich treft, een ex-spelersmakelaar uit het Mexicaanse Guadalajara, die naar Europa is gekomen om geld te verdienen in het voetbal. Met zijn charme en innemende oogopslag wekt hij de indruk dat de voormalige mijnwerkersclub uit Kerkrade bij hem in goede handen is.

Schrouff voelt zich bevrijd. Hij is zó opgelucht dat hij Garcia de la Vega omhelst nadat ze de deal hebben ondertekend in het Van der Valk-hotel in Heerlen. Zijn kindje lijkt gered. Het is 4 juni 2019.

Drie maanden later is er weinig meer over van dat goede gevoel. Rond Roda JC is ernstige bezorgdheid ontstaan nu blijkt dat Schrouff een deal heeft gesloten met een man die vooral problemen lijkt aan te trekken. NRC deed onderzoek naar de achtergrond van de Mexicaan en stuitte op rechtszaken, bedrogen voetballers, stapels creditcards en een verzwegen schorsing als voetbalmakelaar.

Over dit artikel

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van officiële documenten uit Mexico en Spanje en gesprekken met negen personen die met Mauricio de la Vega hebben gewerkt of te maken gehad. Op één van hen na willen zij anoniem blijven. Roda JC, Mauricio García de la Vega en Frits Schrouff en zijn adviseurs wilden niet op dit artikel reageren.

Schorsing? Bij Roda weten ze van niets. Bij zijn komst naar Nederland heeft Garcia de la Vega altijd gezegd dat hij zichzelf heeft uitgeschreven bij de Mexicaanse bond. Als bewijs toonde hij een PDF-document dat hij ook NRC heeft laten zien. Daarin staat dat hij zijn makelaarslicentie inlevert. Het document is geschreven én ondertekend door hemzelf.

Typisch Garcia de la Vega, zeggen ze in Mexico: altijd weer een schijnmanoeuvre. Hij pochte in Guadalajara tegen kantoormedewerkers dat hij een privéjet had, maar stapelde intussen krediet op krediet ten gunste van zijn ogenschijnlijk succesvolle levensstijl.

In Spanje klinken dezelfde geluiden. Daar sloot Garcia de la Vega eind 2017 een deal voor de overname van de bescheiden profclub Real Murcia. Hij zou toenmalig hoofdaandeelhouder Raul Moro Martin 1 miljoen euro betalen, binnen drie maanden. „Maar hij heeft nooit betaald”, zegt Moro Martin. „Ook de salarissen van spelers niet. Wel stuurde hij de club facturen voor diensten en nam hij televisies en meubilair mee.”

Terwijl Garcia de la Vega momenteel in een auto van Roda JC pendelt tussen de club en het golfresort in Brunssum waar hij verblijft, wordt er in Mexico en Spanje gevreesd dat hij ook in Limburg zijn financiële beloften niet zal waarmaken. Moro Martin: „Deze man ruïneert je club.”

Pavarotti en Elton John

Geld heeft hem naar de voetbalwereld gedreven. Als bankier bij Banco Santander in Mexico ziet Garcia de la Vega eind jaren negentig hoe goed zijn cliënten uit de voetbalwereld verdienen. Dat kan hij ook. Hij richt zijn eigen makelaarskantoor op: Icon Star. ‘Building Sports Icons’, luidt het motto van zijn bedrijf, waarmee hij enkele bekende Mexicaanse voetballers aan zich bindt. Daarnaast organiseert hij in Mexico concerten van artiesten als Luciano Pavarotti en Sir Elton John.

Deze informatie staat ook in het persbericht dat Roda op 4 juni 2019 naar buiten brengt. De voormalige mijnwerkersclub is na Vitesse, ADO en Fortuna de vierde Nederlandse club die in buitenlandse handen komt. „Mauricio is er trots op dat hij het vertrouwen van Frits heeft gekregen om de wederopbouw van de Limburgse voetbalclub gestalte te geven”, staat in het bericht.

Op dat moment bezit Garcia de la Vega de aandelen nog niet – en dat is nog steeds niet het geval. Hij krijgt deze pas als hij is getoetst door de KNVB, conform de reglementen bij een overname van minstens 25 procent van de clubaandelen. Dit proces kan nog maanden duren.

Nu, drie maanden na de totstandkoming van de deal, blijkt dat Schrouff en zijn adviseurs – noch de KNVB – op de hoogte zijn van de conflicten waarin Garcia de la Vega in Mexico verzeild is geraakt. Adviseurs van Schrouff hebben de Mexicaan laten natrekken door een Mexicaans accountantskantoor, maar de documentatie die NRC in bezit heeft, is totaal nieuw voor hen.

In Guadalajara pochte Garcia de la Vega tegen medewerkers dat hij een privéjet had, maar intussen stapelde hij krediet op krediet

Navraag bij enkele van zijn oud-medewerkers leert dat Garcia de la Vega in Mexico op veel te grote voet heeft geleefd. De eerste jaren van zijn firma heeft hij succes, maar in plaats van dat geld te investeren, spendeert hij het aan zaken die hem het gewenste imago als succesvol zakenman moeten bezorgen. Een groot kantoor, veel personeel. Een eigen vliegtuig. Daarmee, zegt hij tegen zijn personeel, kunnen ze een rondje vliegen langs alle Amerikaanse clubs.

Lees ook: Een buitenlandse redder is ook een risico voor voetbalclubs

Het is een „fake lifestyle”, weten zijn ex-collega’s nu. Als Garcia de la Vega rond 2015 zes kantoormedewerkers naar Cancun meeneemt voor een zakelijke trip, kijken zij verbaasd op als het hem niet lukt de hotelrekening te betalen. Zijn pasjes doen het niet, een 24-jarige medewerker moet de rekening voldoen.

Salarissen kan hij steeds vaker niet betalen. Uit een overzicht van het Mexicaanse Buro de Credito uit 2015, dat in bezit is van NRC, blijkt dat Garcia de la Vega destijds twintig kredieten had lopen bij verschillende bankinstanties. Vier daarvan dienden een klacht in wegens wanbetalingen.

Ethische code

Niet alleen met de bank, maar ook met zijn voetballers strijdt Garcia de la Vega om geld. Dieptepunt is het geschil met de Ecuadoriaan Jonathan David Gonzáles Valencia, die hij in 2015 transfereert van Club Universidad de Guadalajara naar León. Het transferbedrag wordt op zijn rekening gestort. Ook de speler heeft recht op een deel, omgerekend 16.000 euro. Maar als Garcia de la Vega hem een cheque verstrekt, blijkt die niet te verzilveren.

De Mexicaanse bond zal Garcia de la Vega dit later ernstig aanrekenen. Vooral omdat hij deed alsof hij de speler wél had betaald. Weer toonde Garcia de la Vega als bewijs een document dat hij zelf had opgesteld. Een zogenaamd betalingsbewijs, ondertekend door de speler. De handtekening bleek echter vervalst.

Als de speler de zaak aankaart bij de Mexicaanse bond, moet Garcia de la Vega alsnog het verschuldigde bedrag betalen. Ook besluit de bond op 19 januari 2018 dat deze zaak verder moet worden onderzocht door de tuchtcommissie.

Foto Marcel van Hoorn

Twee maanden later, op 14 maart 2018, volgt de uitspraak: Garcia de la Vega wordt geschorst. „Wegens het schenden van de ethische code verliest Mauricio Garcia de la Vega zijn registratie als intermediair en mag hij niet langer bemiddelen onder auspiciën van de federatie”, staat in de uitspraak. Alle clubs ontvangen een mail waarin staat dat het „verboden” is om nog langer met de „geschorste tussenpersoon” zaken te doen.

Zelf houdt Garcia de la Vega nog altijd vol dat het anders zit. Hij schermt met een brief die hij negen dagen voor zijn schorsing opstelde, op 5 maart 2018. Daarin schrijft hij dat hij zijn licentie inlevert omdat hij in Spanje betrokken is bij de overname van een Spaanse club. Wie clubaandelen bezit, mag volgens reglementen van wereldvoetbalbond FIFA niet ook spelersmakelaar zijn.

Terwijl het disciplinair onderzoek van de Mexicaanse bond nog loopt, heeft Garcia de la Vega zich in Zuidoost-Spanje weten binnen te praten bij een club die net als Roda met verliezen kampt: Real Murcia.

De financiële sores van de club komen Garcia de la Vega goed uit. Schulden betekent doorgaans dat de aandelen voor niets of weinig te koop zijn. En als hij die eenmaal bezit, wil hij reorganiseren en commerciële initiatieven ontplooien, om later zelf een deel van de winst af te romen. Want over zijn motieven liegt Garcia de la Vega niet; hij blijft een zakenman.

Verwelkomd als redder wekt Garcia de la Vega steeds meer argwaan naarmate hij financiële beloftes niet nakomt. Hij maakt geen euro over. Niet aan de man die hem de aandelen wil verkopen, Raul Moro Martin, noch aan de club. Zelfs niet als Real Murcia nieuwe ballen nodig heeft.

Moro Martin ruikt onraad en schakelt in Mexico een privé-onderzoeker in om Garcia de la Vega na te trekken. Het levert hem een bestand op met tientallen juridische zaken waarin de Mexicaan beklaagde is. De lijst, in bezit van NRC, bevat ook claims voor het niet terugbrengen van een gehuurde auto bij de firma Dalton Efectivo Segura in Guadalajara. Kleine vergrijpen, maar tekenend voor zijn betalingsmoraal.

Moro Martin verkoopt de aandelen aan een ander – op basis van wanbetaling – maar Garcia de la Vega blijft volhouden dat die van hem zijn. Hij haalt zijn gelijk bij het Internationaal sporttribunaal CAS, maar zal uiteindelijk worden weggejaagd uit Spanje. „Sterf Mauricio”, zingen Murcia-supporters vanaf de tribune.

Als een tv-journalist in Spanje hem vraagt of hij wel geld heeft, antwoordt Garcia de la Vega: „Zal ik je wat lenen?”