Witter dan het papier kan niet. De enige manier om licht in je schilderij te brengen is door donkere partijen aan te brengen die contrasteren met het wit van het papier, zoals bij fig. 1.

Schaduwen zijn daarvoor vaak belangrijk. Ze geven diepte, verbinden losse onderdelen en maken de compositie interessanter. Bestudeer vooral ook films en foto’s in tijdschriften om te snappen welk licht welke schaduwen werpt. Door te bepalen waarvandaan je het licht wilt laten komen, kun je dan zelf schaduwen bedenken.

Ook schaduw heeft kleur, kijk maar. Het wordt levendiger als je er iets van de complementaire kleur van de ondergrond in mengt (fig 2.). Meng deze schaduwkleuren niet op het palet maar op het papier; spat of drup het eens in de nog natte schaduwpartij. In de schaduw van koel licht overheersen warme tonen (fig 3.) en omgekeerd, overheersen in de schaduw van warm licht juist koele tonen (fig 4.).