Groep van 550 migranten met bootjes aangekomen op Lesbos

Een groep van meer dan 550 migranten is donderdag aangekomen aan de noordkust van het Griekse eiland Lesbos. Zij kwamen in een kort tijdsbestek vanuit Turkije aan in dertien rubberen bootjes. Dat bevestigt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib na berichtgeving van het Duitse persbureau DPA.

De groep is opvallend groot, zegt woordvoerder Evelien van Roemburg van Oxfam. „We hebben lange tijd niet zulke grote aantallen gezien. Het is ook ongebruikelijk dat ze overdag aankwamen, omdat dit normaal gesproken ‘s nacht gebeurt.” De meeste migranten zouden uit Afghanistan en Syrië komen.

Een deel van de migranten, zo’n honderd mensen, is inmiddels overgebracht naar vluchtelingenkamp Moria, dat centraal gelegen is op het eiland. In dat kamp is plek voor zo’n 3.100 mensen, terwijl er volgens Oxfam Novib momenteel ruim negenduizend migranten onder slechte omstandigheden zitten. Het is de verwachting dat ook de overige mensen in Moria zullen worden opgevangen.

Grootste kamp van Europa

Lesbos herbergt sinds 2015 een van de grootste vluchtelingenkampen van Europa. Naast het overbevolkte Moria is een tweede onofficieel kampement ontstaan met geïmproviseerde beschutting en tentjes. Er is een groot gebrek aan medische en sanitaire voorzieningen. Volgens hulpverleners wordt de situatie, met name voor kinderen, steeds onveiliger.

In maart 2016 sloten de Europese Unie en Turkije een overeenkomst over het verminderen van illegale migratie naar Griekenland, de zogeheten Turkijedeal. Begin deze maand heeft Turkije een deel van de deal opgeschort. De Turkse regering eist dat de EU eerst de gemaakte belofte nakomt om de visumplicht voor Turken te versoepelen.