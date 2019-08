Wij gaan naar de psycholoog van de VU met onze Fee (7). Heeft zij haar jarenlange kankerbehandeling als baby geestelijk goed doorstaan? Onderweg in de auto spelen we een spelletje: verzin gekke dieren. De psycholoog vraagt ons het hemd van het lijf. Fee mag intussen tekenen. Het gesprek eindigt met de conclusie dat het goed gaat met Fee. Dan laat ze trots haar tekening zien. De psycholoog kijkt verbijsterd en zegt dat we altijd alsnog voor hulp kunnen aankloppen. Fee tekende „de kotsaap”.

