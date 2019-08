Een man probeert een politieagent te ontwijken tijdens rellen in het Central Business District in Pretoria. Woensdag demonstreerden boze taxichauffeurs in de Zuid-Afrikaanse stad naar aanleiding van de dood van een collega. De man kwam om het leven bij een dodelijke schietpartij, waarschijnlijk door drugsverslaafden die hem wilden overvallen. Het leidde tot een klopjacht op drugsgebruikers in het stadsdistrict.

Foto Phill Magakoe / AFP