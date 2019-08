Colombiaans leger doodt negen FARC-dissidenten

Negen FARC-dissidenten zijn gedood door het Colombiaanse leger in het zuiden van het land, melden Colombiaanse autoriteiten vrijdag volgens persbureau AFP. Het is de eerste aanval sinds de FARC deze week een offensief aankondigde tegen de regering. „Een duidelijke boodschap” aan de opstandelingen, zei de Colombiaanse president Iván Duque in een reactie op de aanval.

Met de militaire operatie lijkt president Duque een signaal af te geven op het offensief dat leiders van de rebellenbeweging FARC woensdag aankondigden. In een video riepen zij op de wapens weer op te pakken. De leiders deden die oproep omdat de regering zich volgens hen niet houdt aan afspraken uit het vredesverdrag dat drie jaar geleden werd getekend tussen de Colombiaanse regering en de FARC. In een reactie daarop liet president Duque weten een offensief te starten tegen de organisatie.

Een van de leiders, bekend onder het alias Iván Márquez, was tijdens de vredesonderhandelingen hoofdonderhandelaar voor de FARC. In de video is ook commandant Jesus Santrich te zien. Omringd door gewapende rebellen in legerkleding, zeggen de rebellenleiders dat de video „een aankondiging is voor de voortzetting van rebellenstrijd, als antwoord op het verraad door de Staat van de Havana-akkoorden”. Volgens de leiders is het verdrag eenzijdig aangepast door de regering en worden oud-rebellen opgejaagd en gedood. Sinds het verdrag is getekend zijn er meer dan honderd rebellen om het leven gebracht.

52 jaar burgeroorlog

Het vredesverdrag, dat in 2016 werd ondertekend, zorgde ervoor dat duizenden FARC-strijders hun wapens neerlegden en dat de beweging verder ging als politieke partij. Sommige strijders vormden nieuwe bewegingen, uit onvrede over het akkoord of om controle te houden over drugshandel in het land. Een groot deel van de oud-strijders zal zich aan het vredesakkoord houden, zegt Rodrigo Londoño, die de politieke afsplitsing van de FARC leidt. Hij schrijft op Twitter dat alleen vrede de toekomst van Colombia is.

Drie jaar geleden, onder toeziend oog van de toenmalige president destijds Juan Manuel Santos, tekende de regering in de Colombiaanse stad Cartagena een vredesverdrag met de FARC na jarenlang onderhandelen. Het verdrag maakte een einde aan een burgeroorlog van 52 jaar, waarbij meer dan 250.000 mensen omkwamen en miljoenen mensen hun huis ontvluchtten. Toch was er veel kritiek op het verdrag: de FARC-strijders zouden er te licht vanaf komen en een eerste versie van het verdrag werd door de Colombiaanse bevolking afgewezen.

De nieuwe president Iván Duque is een felle criticus van het vredesverdrag. Verschillende oud-leiders van de FARC, onder wie Iván Márquez, doken onder. Veel van deze leiders zouden in Venezuela zitten, op uitnodiging van Nicolás Maduro.