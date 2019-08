‘Belgische ‘beul van Raqqa’ opgepakt in Syrië’

De Belgische IS-strijder Anouar Haddouchi, ook bekend als ‘de beul van Raqqa’, is in Syrië opgepakt. Dat meldden diverse Belgische media vrijdag. Haddouchi zou samen met zijn vrouw zijn gearresteerd na de strijd om het laatste IS-bolwerk Baghouz.

De 35-jarige Haddouchi vertrok in 2014 samen met zijn vrouw en hun twee kinderen naar Syrië. Hij ontleent zijn bijnaam aan de meer dan honderd executies die hij in Raqqa voor Islamitische Staat zou hebben uitgevoerd.

Aanslagen in Brussel en Parijs

Naast IS-beul was Haddouchi volgens het Belgische Openbaar Ministerie ook als financier betrokken bij de aanslagen van maart 2016 in Brussel, waarbij 35 mensen om het leven kwamen. Hij zou ook een rol hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs, in november 2015.

Een Amerikaanse onderzoekster zegt tegen het Belgische dagblad De Morgen dat zij Haddouchi eerder deze week in een gevangenis heeft geïnterviewd. Hij zou tegen haar ontkend hebben een beul te zijn. Ook zou hij hebben gezegd te willen terugkeren naar België en zijn straf te aanvaarden.